Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

Sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno a Petroperú y alerta riesgo de paralización de refinerías. | Petroperú

Sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno a Petroperú y alerta riesgo de paralización de refinerías. | Petroperú

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La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) advirtió que la crítica situación financiera que atraviesa Petroperú podría derivar en la paralización de las principales refinerías del país y generar un fuerte impacto en el abastecimiento y precio de los combustibles a nivel nacional.

El gremio cuestionó la demora en la implementación del Decreto de Urgencia 010-2025 y acusó al Gobierno y a Proinversión de no adoptar medidas concretas para garantizar liquidez a la empresa estatal, pese a que, según sostienen, la situación se ha agravado en las últimas semanas.

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Actualmente, Petroperú viene operando “a cuenta gotas” debido a las dificultades para adquirir petróleo crudo y mantener activas sus principales instalaciones, especialmente la Nueva Refinería Talara, considerada estratégica para la seguridad energética del país.

"Resulta alarmante que mientras la empresa realiza esfuerzos extremos para continuar abasteciendo al mercado nacional, el Gobierno, a través de Proinversión, no haya concretado mecanismos efectivos para inyectar liquidez a la estatal", señaló Fenpetrol en un pronunciamiento.

Talara opera al 60% y sindicato alerta posible paralización

La federación recordó que han transcurrido casi seis meses desde la publicación del DU 010-2025 y, pese a ello, recién esta semana Proinversión y la consultora Deloitte iniciaron visitas y recorridos por las instalaciones de Petroperú, incluidas las refinerías de Talara, Iquitos y Conchán.

Para el sindicato, esta situación evidencia una "preocupante lentitud" en un contexto donde cada día resulta determinante para evitar una eventual paralización operativa.

Asimismo, cuestionó que una entidad ajena al negocio hidrocarburífero tenga hoy un rol decisivo en las decisiones vinculadas al futuro de Petroperú.

"La conducción actual revela incongruencia y fines subalternos al interés nacional. En lugar de acelerar los procesos para garantizar capital de trabajo y asegurar la continuidad operativa de Petroperú, Proinversión parece más enfocada en promover la venta de activos como la sede central de San Isidro", remarcó el gremio.

Fenpetrol alertó, además, que la falta de recursos ya afecta directamente la operación de Talara. Según indicaron, la refinería trabaja actualmente alrededor del 60% de su capacidad debido a la imposibilidad de comprar mayores volúmenes de crudo.

En ese contexto, el sindicato sostuvo que existe preocupación por la demora en ejecutar el Decreto de Urgencia 003-2026, norma que autoriza financiamiento por hasta US$2.000 millones para garantizar la operatividad de Petroperú.

De acuerdo con información manejada por la federación, en las últimas horas se habría aprobado un primer desembolso de US$500 millones, conocido como "crédito puente", destinado a la compra inmediata de crudo y combustibles. Sin embargo, denunciaron que todavía existirían trabas y observaciones que impiden concretar la liberación de esos recursos.

"Si hoy no se autoriza ese financiamiento, la Refinería Talara podría paralizar operaciones este domingo", alertó el gremio.

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Fenpetrol acusa a Proinversión de priorizar venta de activos

La organización sindical advirtió que una eventual paralización tendría consecuencias inmediatas en el mercado interno de combustibles. Explicaron que el volumen que Petroperú dejaría de colocar en el mercado sería cubierto por empresas importadoras privadas, pero a precios más altos.

Además, el sindicato sostuvo que una eventual paralización de Talara encarecería los combustibles, ya que el mercado tendría que ser abastecido por importadoras privadas. También señaló que esta situación podría derivar en una nueva crisis energética similar a la registrada durante los problemas de abastecimiento de gas de Camisea, aunque esta vez con una Petroperú debilitada financieramente y sin capacidad de intervenir para estabilizar el mercado.

"Cuando ocurrió la crisis energética vinculada a Camisea, Petroperú logró amortiguar el impacto y regular precios. Hoy ya no puede hacerlo porque no tiene recursos", sostuvo la organización.

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En paralelo, Fenpetrol también cuestionó las recientes visitas que Proinversión viene realizando a las instalaciones de Petroperú y advirtió que estas acciones responderían más a un proceso de valorización de activos que a un verdadero plan de fortalecimiento de la empresa estatal.

"Estas visitas no están orientadas a resolver la crisis financiera ni a fortalecer Petroperú, sino a evaluar mecanismos para su descuartizamiento", denunció el sindicato.

En esa línea, la federación exigió que Proinversión rinda cuentas sobre el uso de los S/86,4 millones transferidos por el Estado hace casi seis meses y detalle qué avances concretos se han realizado desde entonces.

"Se quiere sustentar con estas visitas la transferencia de recursos que recibió Proinversión, pero hasta ahora no se conocen resultados concretos", agregó.

Finalmente, Fenpetrol exhortó al presidente José María Balcázar a cumplir con el compromiso asumido de revisar el Decreto de Urgencia 010-2025 y adoptar medidas orientadas a fortalecer Petroperú como empresa estratégica del Estado.

"La seguridad energética del país no puede quedar supeditada a decisiones burocráticas ni a intereses ajenos al desarrollo nacional", concluyó la organización sindical.