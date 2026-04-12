HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     
Política

IPSOS anuncia que publicará su conteo rápido este lunes lunes a las 6:00 de la tarde

La encuestadora Ipsos anunciará su conteo rápido luego de que las 211 mesas que no se armaron terminen de votar a las 6 de la tarde del lunes 13 de abril. Se disputarán 63.000 votos en esas mesas de sufragio.

Ipsos decidió no dar su conteo rápido esta noche debido a la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR
Ipsos decidió no dar su conteo rápido esta noche debido a la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR

La encuestadora Ipsos informó a través de sus redes sociales que el lunes 13 de abril brindará su conteo rápido sobre las Elecciones Generales 2026. Los resultados se publicarán a las 6.00 de la tarde luego de que los electores de las 211 mesas que no se abrieron emitan su voto.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión de Ipsos se basó en que la Asociación Civil Transparencia acató la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no revelar los resultados hasta el cierre de la votación.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

"Con el propósito de no influir en el voto de la ciudadanía durante la jornada de mañana, y en cumplimiento de la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Asociación Civil Transparencia informó que esta noche no dará a conocer los resultados de su conteo rápido integral, desarrollado en alianza con Ipsos Perú y el Instituto Nacional Demócrata", indicó la encuestadora.

PUEDES VER: LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

lr.pe
Comunicado de la encuestadora en sus redes sociales.

Comunicado de la encuestadora en sus redes sociales.

Es importante precisar que en las 211 mesas que no pudieron abrirse, se disputarán cerca de 63.000 votos, según precisó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos


A las 6:00 p. m., la encuestadora IPSOS difundió el flash electoral de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. En el primer puesto se ubica la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 16,6%, seguida por sus rivales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12,1% y Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 11,8%.

Más abajo en la lista figura el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 11%, seguido por Jorge Nieto (Buen Gobierno), quien alcanza el 10,7%.

Por su parte, Alfonso López Chau (Ahora Nación) registra 7,1% y Carlos Álvarez (País para Todos) obtiene 7%, mientras que los demás postulantes se agrupan en la categoría de “otros”, sumando en conjunto 23,7%.

Notas relacionadas
Lista de congresistas que querían reelegirse no pasaron la valla

Lista de congresistas que querían reelegirse no pasaron la valla

LEER MÁS
Resultados ONPE al 21%: Rafael López Aliaga va con 20% y Keiko Fujimori con 17% según conteo oficial

Resultados ONPE al 21%: Rafael López Aliaga va con 20% y Keiko Fujimori con 17% según conteo oficial

LEER MÁS
Candidatos al Senado y Diputados por Arequipa: conoce qué partidos participan y quiénes son los aspirantes en las Elecciones

Candidatos al Senado y Diputados por Arequipa: conoce qué partidos participan y quiénes son los aspirantes en las Elecciones

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

LEER MÁS
Lista de congresistas que querían reelegirse y no pasaron la valla

Lista de congresistas que querían reelegirse y no pasaron la valla

LEER MÁS
Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

LEER MÁS
Resultados ONPE al 30%: Rafael López Aliaga va con 18% y Keiko Fujimori con 17% según conteo oficial

Resultados ONPE al 30%: Rafael López Aliaga va con 18% y Keiko Fujimori con 17% según conteo oficial

LEER MÁS
Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

LEER MÁS
Elecciones 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto lideran las encuestas, según conteo rápido de Datum

Elecciones 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto lideran las encuestas, según conteo rápido de Datum

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

IPSOS anuncia que publicará su conteo rápido este lunes lunes a las 6:00 de la tarde

Elecciones 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto lideran las encuestas, según conteo rápido de Datum

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de abril, según Jhan Sandoval

Política

Elecciones 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto lideran las encuestas, según conteo rápido de Datum

Multa por no votar en Elecciones 2026: montos a pagar según distrito en que vivas

¿Cuándo será la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales Perú 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto lideran las encuestas, según conteo rápido de Datum

Multa por no votar en Elecciones 2026: montos a pagar según distrito en que vivas

¿Cuándo será la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales Perú 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025