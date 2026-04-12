IPSOS anuncia que publicará su conteo rápido este lunes lunes a las 6:00 de la tarde

Ipsos decidió no dar su conteo rápido esta noche debido a la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR

Ipsos decidió no dar su conteo rápido esta noche debido a la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR

La encuestadora Ipsos informó a través de sus redes sociales que el lunes 13 de abril brindará su conteo rápido sobre las Elecciones Generales 2026. Los resultados se publicarán a las 6.00 de la tarde luego de que los electores de las 211 mesas que no se abrieron emitan su voto.

La decisión de Ipsos se basó en que la Asociación Civil Transparencia acató la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no revelar los resultados hasta el cierre de la votación.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

"Con el propósito de no influir en el voto de la ciudadanía durante la jornada de mañana, y en cumplimiento de la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Asociación Civil Transparencia informó que esta noche no dará a conocer los resultados de su conteo rápido integral, desarrollado en alianza con Ipsos Perú y el Instituto Nacional Demócrata", indicó la encuestadora.

Comunicado de la encuestadora en sus redes sociales.

Es importante precisar que en las 211 mesas que no pudieron abrirse, se disputarán cerca de 63.000 votos, según precisó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos



A las 6:00 p. m., la encuestadora IPSOS difundió el flash electoral de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. En el primer puesto se ubica la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 16,6%, seguida por sus rivales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12,1% y Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 11,8%.

Más abajo en la lista figura el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 11%, seguido por Jorge Nieto (Buen Gobierno), quien alcanza el 10,7%.

Por su parte, Alfonso López Chau (Ahora Nación) registra 7,1% y Carlos Álvarez (País para Todos) obtiene 7%, mientras que los demás postulantes se agrupan en la categoría de “otros”, sumando en conjunto 23,7%.