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La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez no solo llamó la atención por la esperada unión de la pareja, sino también por un curioso momento protagonizado por uno de los invitados. Dimas Ysla, integrante de La Gran Orquesta, terminó convirtiéndose en una de las figuras más comentadas de la jornada tras ser captado en una situación poco habitual antes de ingresar al evento.

Las imágenes difundidas por 'Amor y fuego' mostraron al cantante cambiándose de ropa mientras ultimaba detalles para asistir a la celebración. La escena rápidamente se volvió tema de conversación entre los conductores del espacio televisivo y los seguidores de la denominada 'boda del año'.

Dimas Ysla se 'desnuda' en pleno matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez

El singular episodio ocurrió en los exteriores del local donde se desarrolló la recepción posterior al matrimonio civil. Las cámaras del programa de entretenimiento registraron a Dimas Ysla mientras se preparaba para ingresar al evento, una situación que terminó captando la atención de los televidentes.

Según se observó en las imágenes, el artista decidió cambiarse de ropa dentro de su automóvil debido a que llegó con el tiempo ajustado. El hecho provocó las reacciones de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes comentaron el episodio entre risas mientras seguían la cobertura de la ceremonia.

Consultado por el reportero del espacio televisivo, el integrante de la orquesta de Christian Domínguez reconoció que no tuvo oportunidad de alistarse previamente antes de acudir a la celebración. Ante la pregunta sobre si no había tenido tiempo para cambiarse en casa, respondió afirmativamente con un gesto, dejando entrever que las circunstancias lo obligaron a improvisar antes de ingresar al recinto.

Dimas Ysla le desea lo mejor a Christian Domínguez por boda con Karla Tarazona

Tras el inesperado incidente, Dimas Ysla aprovechó la oportunidad para expresar públicamente sus mejores deseos a los recién casados. El artista destacó el cariño que mantiene con Christian Domínguez y resaltó la importancia de acompañarlo en una fecha tan especial.

“Desearle la mejor bendición del mundo para Karla y Christian… que Dios me los bendiga siempre, hemos venido a saludar, es un detalle muy especial, hay que cumplir como compañeros, como hermanos”, manifestó ante las cámaras.