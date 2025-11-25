HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Cuándo es el Black Friday en Perú, el evento que ofrecerá descuentos y ofertas antes de Navidad?

Los consumidores también podrán aprovechar el Black Friday 2025 en las plataformas digitales, lo que impulsará el comercio electrónico de diferentes marcas.

Los consumidores en Perú buscan aprovechar las ofertas y promociones que ofrecerán las marcas por el Black Friday 2025.
Los consumidores en Perú buscan aprovechar las ofertas y promociones que ofrecerán las marcas por el Black Friday 2025. | Foto: IA

El Black Friday se ha consolidado como una de las campañas más esperadas por los consumidores en Perú, debido al acceso a una gran variedad de descuentos en bienes y servicios. El evento nació en 1960 en Filadelfia, Estados Unidos, tras el fomento de cientos de ofertas. Actualmente, ha escalado en las plataformas digitales.

Por ello, es importante que los usuarios conozcan la fecha exacta del Black Friday en noviembre de este año, lo que ayudará a comprar los artículos que tanto desean sin esperar a que llegue la temporada navideña. Asimismo, las marcas lanzarán promociones para captar la mayor cantidad de clientes.

La fecha del Black Friday en Perú este 2025

El Black Friday se lleva a cabo el último viernes de noviembre, siguiendo la tradición estadounidense. Por tanto, en 2025 se realizará este viernes 28 hasta las 11:59 p. m., lo que dará inicio a la campaña por Navidad. Miles de productos se volverán más accesibles y los consumidores tendrán mayor poder adquisitivo por la gratificación de diciembre.

A raíz de esto, el consumo anticipado permite organizar un presupuesto antes de la temporada de fin de año, debido a la fuerte competencia. “Adelantar las compras permite elegir con más calma y encontrar opciones realmente pensadas para cada persona”, señaló Rafaela Delgado, gerente de e-Commerce de Natura.

¿Cuáles son las fechas con ofertas y descuentos en Perú?

Los consumidores peruanos pueden disfrutar de diferentes campañas para adquirir productos a precios más bajos. Además del Black Friday, el Cyber Wow y el Cyber Days ofrecen una gran variedad de promociones, con la particularidad de que se realizan en las plataformas digitales. Ambos eventos tienen tres ediciones al año: en abril, en julio y en noviembre.

