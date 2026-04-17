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Economía

Julio Velarde afirma que "en principio no" continuaría en el BCRP: "la autonomía se mantiene"

En una entrevista, Velarde reafirmó su confianza en la autonomía del BCRP, asegurando que, a pesar de una posible salida, la independencia del banco se mantendrá estable.

Julio Velarde considera su estancia frente al BCRP.
Julio Velarde considera su estancia frente al BCRP. | Federación de Periodistas del Perú

A pocos meses de que culmine su mandato, Julio Velarde vuelve a sembrar la duda sobre su futuro al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Aunque inicialmente descarta continuar, no cierra del todo la puerta: “Pero quién sabe”, admite. 

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En una entrevista con Bloomberg, el economista, quien ha liderado el ente emisor durante dos décadas, señaló que, “en principio no” consideraría quedarse por un nuevo período. Sin embargo, dejó entrever que podría reconsiderarlo si se lo solicitan. “Lo pensaría”, afirmó.

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Velarde también precisó que no ha participado en conversaciones sobre su posible sucesor, aunque no descartó ofrecer recomendaciones si le son requeridas. El año pasado, indicó que vería con buenos ojos a dos funcionarios del banco central: gerente central de Estudios Económicos Adrián Armas y el gerente general Paul Castillo.

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Julio Velarde: “Puedo irme, pero la autonomía se mantiene” 

Más allá de su permanencia, se mostró confiado en la solidez institucional del BCRP. “Puedo irme, pero la autonomía se mantiene”, sostuvo, destacando que esta independencia está “demasiado establecida” ante la opinión pública. 

En el plano económico, el titular del BCRP reafirmó su postura prudente frente al escenario global, especialmente por el conflicto en Medio Oriente. Considera que sería “prematuro” subir las tasas de interés ante lo que percibe como un shock temporal en los precios de la energía. 

“Lo prudente es esperar un poco”, indicó desde Washington, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No obstante, dejó abierta la posibilidad de cambiar de postura: “Puedo cambiar de opinión en dos semanas”.

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 “Si la situación se prolonga, podría afectar las proyecciones de moderación en los costos de energía”

En esa línea, el aumento de los precios del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas como el conflicto con Irán, mantiene en alerta a los bancos centrales del mundo. Velarde advirtió que, si la situación se prolonga, podría afectar las proyecciones de moderación en los costos de energía. 

En Perú, la inflación anual alcanzó 3,8% en marzo, superando por primera vez en dos años el límite superior del rango objetivo del BCRP. Este incremento responde al alza global del petróleo, problemas internos en el suministro de gas y condiciones climáticas adversas

A pesar de ello, el banco decidió mantener la tasa de interés en 4,25% por séptima vez consecutiva. La próxima decisión se tomará el 14 de mayo. 

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Además, subrayó que, aunque la inflación general ha subido, los indicadores subyacentes —que excluyen alimentos y energía— permanecen estables. Sin embargo, advirtió un riesgo: “Con una demanda fuerte, es más fácil trasladar precios a los consumidores”, especialmente en sectores como el transporte. 

Mientras tanto, la incertidumbre global sigue marcando la pauta. “A todos les conviene que esto se arregle”, concluyó, en referencia a las tensiones internacionales.

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