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Economía

Perú es el segundo exportador de hierbas y especias en América Latina: superaron los US$ 600 millones en 2025

El portafolio de Perú, que solo fue superado en 2025 por México, incluyó cebollas, jengibre y práprika. Entre 2000 y 2025, estas exportaciones crecieron bastante, con un aumento promedio anual de 12,3%.

Perú, el segundo exportador de hierbas y especias en América Latina y el Caribe. Foto: Composición LR.
Perú, el segundo exportador de hierbas y especias en América Latina y el Caribe. Foto: Composición LR.

En 2025, Perú se consolidó como el segundo exportador de hierbas y especias en Latinoamérica y el Caribe, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

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Durante su participación en la primera Expo Hierbas & Especias (en Tacna), Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX, explicó que el desempeño del sector responde al creciente consumo de alimentos saludables, los acuerdos comerciales y el posicionamiento de la gastronomía nacional. Los envíos superaron los US$600 millones, ubicándose solo por debajo de México.

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Perú en el podio de exportación regional de hierbas

De acuerdo con el CIEN-ADEX, con US$600 millones 900.000, Perú ocupó el año pasado el segundo lugar como exportador de hierbas y especias en América Latina y el Caribe. México lideró el ranking con más de US$1.200 millones, mientras que Brasil, Chile y Guatemala se ubicaron después.

La oferta peruana incluyó principalmente cebollas, páprika y jengibre. En el caso mexicano, destacó la exportación de salsas mixtas, pimientos, ajíes y hierbas mixtas.

Entre el 2000 y el 2025, estos envíos al exterior mostraron un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual de 12,3%. Las principales regiones exportadoras del país son Tacna, Lima, Ica, Junín, La Libertad y Arequipa. Estas zonas concentran la mayor producción destinada a los mercados internacionales. Su desempeño consolidó la presencia peruana en este segmento.

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¿Cuánto creció la exportación de hierbas?

En su disertación en la primera 'Expo Hierbas & Especias', Vásquez Vela informó que en el 2025 la exportación de hierbas, especias y condimentos de Tacna alcanzó US$25.100.000. Esta cifra representó un crecimiento de 29,7% respecto al 2024. Destacaron el orégano, romero y mejorana, así como la páprika, jengibre seco y cúrcuma y el sillao, comino y vinagre.

Los principales destinos fueron Brasil, Unión Europea, Chile, Argentina y Ecuador. “Tacna tiene un amplio potencial de exportación de estos productos”, sostuvo.

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