Beneficios económicos de Sunat para contribuyentes en 2026: Hasta 95% menos solo en estos casos

La Sunat ha publicado nuevos lineamientos que permiten a contribuyentes acceder a rebajas de hasta el 95% en multas por infracciones aduaneras, promoviendo el cumplimiento voluntario. | Foto: Sunat/Dall-E/Composición LR

La Sunat ha publicado nuevos lineamientos que permiten a contribuyentes acceder a rebajas de hasta el 95% en multas por infracciones aduaneras, promoviendo el cumplimiento voluntario. | Foto: Sunat/Dall-E/Composición LR

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) publicó nuevos lineamientos que permitirán a determinados contribuyentes acceder a rebajas de hasta el 95% en multas vinculadas a infracciones aduaneras. La medida forma parte de una actualización del régimen de sanciones que busca promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones y facilitar los procedimientos relacionados con el comercio exterior.

El beneficio también podrá aplicarse a ciertas infracciones cometidas antes de la entrada en vigencia de la norma, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la entidad y se realice el pago voluntario del monto reducido correspondiente. De esta manera, algunos contribuyentes podrán regularizar su situación pagando solo una fracción de la sanción originalmente impuesta.

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¿Quiénes podrán acceder a la reducción de multas de hasta 95%?

Según lo dispuesto por Sunat, la reducción se aplicará únicamente a las infracciones incluidas en el anexo de la norma recientemente publicada. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos específicos establecidos para cada caso y efectuar el pago de manera voluntaria.

La medida complementa las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N.° 076-2026-EF, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas el pasado 1 de mayo. Dichos cambios incorporaron criterios de razonabilidad y proporcionalidad para que las sanciones se ajusten mejor a la gravedad de cada infracción.

Ejemplos de las nuevas rebajas aplicadas por Sunat

Uno de los casos contemplados corresponde a las personas naturales que, por primera vez, destinen mercancías restringidas valorizadas en hasta 200 dólares mediante una declaración simplificada. En estas situaciones, la infracción podrá subsanarse con el pago de una multa equivalente al 5% de una UIT, pese a que la sanción originalmente prevista era de una UIT completa.

Con esta actualización, Sunat busca reducir la carga económica de determinadas sanciones y fomentar la regularización voluntaria de los contribuyentes. Además, la entidad señala que estos cambios forman parte de una estrategia para modernizar la gestión aduanera, brindar mayor predictibilidad a los usuarios y facilitar las operaciones vinculadas al comercio exterior durante 2026.