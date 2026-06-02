George Forsyth apoyaría a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori"

George Forsyth apoyaría a Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori"

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George Forsyth, excandidato presidencial de Somos Perú, confirmó que no votará por Keiko Fujimori y evalúa las propuestas de Roberto Sánchez.

En entrevista con Exitosa, explicó que esa decisión se debe a su línea de campaña, en la que exhortó a la ciudadanía a no votar por el fujimorismo.

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"Debo ser coherente con el mensaje que yo entregué durante la campaña. En el debate, en un momento reflexivo, le comuniqué al pueblo peruano que espero voten por mí, pero si no lo hacen espero que no lo hagan por los mismos que han llevado al país al caos, que son partes del pacto mafioso. Eso es lo que sigo pensando hasta el día de hoy", dijo.

Con ese argumento, afirmó: "Yo no puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori. ¿Cómo voy a votar por un partido que ha llevado al Perú en un caos total".

Explicó que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, señaló que es a partir del 2016 que el país enfrentó un retroceso.

"No solo es Keiko, es un grupo de personas (del partido). Esto no lo digo yo. El propio Julio Velarde ha dicho que es a partir del 2016 que hay inestabilidad en el Perú. Ahí no pintaba Castillo, sino la mayoría parlamentaria del fujimorismo", anotó.

Hildebrandt también reconoce que la mejor opción es Roberto Sánchez

César Hildebrandt reconoció que la mejor opción es votar por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez , a fin de evitar que el fujimorismo "tenga plenos poderes y cumpla sus oscuros designios sobre todos nosotros".

El periodista precisó que el voto viciado es su opción personal, pero que se trata de una "ocurrencia higiénica", pues la mejor opción en esta segunda vuelta es Sánchez.

"El voto viciado es mi opción personal, mi ocurrencia higiénica, pero no es la mejor opción. La mejor opción en esta segunda vuelta, lo reconozco, es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes y cumpla sus oscuros designios sobre todos nosotros", dijo.

Explicó que Keiko ya ha señalado que busca gobernar como su padre, Alberto Fujimori, quien no tuvo límites.

"El señor Sánchez no podrá jugar con fuego porque el primero en quemarse será él. El señor Sánchez, en suma, tiene límites impuestos por la democracia. La señora Keiko ha dicho que quiere gobernar como su padre y todos sabemos que su padre no tuvo límites", anotó.









