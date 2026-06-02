Compras online duplican el ticket promedio frente a las tiendas físicas: ¿qué está impulsando el auge del ecommerce en Perú?

La penetración del ecommerce alcanzó al 41% de los hogares del país, reflejando un crecimiento sostenido en los últimos dos años. | Composición LR/ IA

La penetración del ecommerce alcanzó al 41% de los hogares del país, reflejando un crecimiento sostenido en los últimos dos años. | Composición LR/ IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El comercio electrónico en Perú continúa ganando terreno entre los consumidores y se consolida como un canal cada vez más rentable para las marcas. No obstante, el gran reto del sector ya no es captar nuevos compradores, sino lograr que estos regresen con mayor frecuencia.

Así lo revela el estudio La Nueva Radiografía del Consumidor Peruano, elaborado por Worldpanel by Numerator, que analizó el comportamiento de compra online de 5.000 hogares peruanos entre marzo del 2024 y marzo del 2026.

TE RECOMENDAMOS ANÁLISIS DEL DEBATE: KEIKO VS. SÁNCHEZ ¿QUIÉN GANÓ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Según el informe, la penetración del ecommerce alcanzó al 41% de los hogares del país, reflejando un crecimiento sostenido en los últimos dos años. El avance ha sido particularmente dinámico en las provincias, donde la penetración creció 56%, frente al 39% registrado en Lima.

Además, actualmente existen 10% más canales digitales que hace dos años y el ticket promedio de compra online por hogar aumentó 6% durante el mismo periodo.

Consumidores que compran online y offline realizan hasta 26 compras al año

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es el crecimiento de los consumidores que combinan compras físicas y digitales, conocidos como consumidores "convivientes".

Actualmente, el 41% de los hogares peruanos compra tanto en canales online como offline, una participación que aumentó nueve puntos porcentuales en el último año.

Aunque el gasto promedio por compra es prácticamente igual entre ambos perfiles —S/45 para compradores exclusivamente físicos y S/45,5 para quienes combinan canales—, la diferencia se observa en la frecuencia de compra.

Mientras un consumidor que solo compra en tiendas físicas realiza en promedio 15,8 compras al año, quienes utilizan tanto el canal digital como el presencial llegan a concretar hasta 26 compras anuales.

Mauricio Cheng Matsuno, country manager de Worldpanel by Numerator, señaló que las estrategias omnicanal son fundamentales para impulsar la fidelización de clientes y aumentar la frecuencia de compra. "Las estrategias cross canales físicos y digitales permiten construir lealtad y aumentar la frecuencia de compra. Herramientas como cashbacks, promociones cruzadas y beneficios integrados son fundamentales para lograrlo", explicó.

Ecommerce peruano gana presencia entre todas las edades

El estudio también evidencia que el comercio electrónico se está expandiendo entre todos los grupos etarios.

La penetración digital alcanza el 39,5% entre consumidores de hasta 34 años; 44% entre personas de 35 a 44 años; 40,3% entre quienes tienen entre 45 y 54 años; y 38,2% en los mayores de 55 años.

Además, el ticket promedio por compra online prácticamente duplica al registrado en el canal físico en todos los rangos de edad, lo que confirma que el ecommerce se ha convertido en un canal de alto valor para las empresas.

"Es un canal rentable y sofisticado, con el beneficio de un inventario infinito que responde a búsquedas cada vez más específicas de los consumidores", destacó Cheng.

Canales híbridos y WhatsApp lideran las ventas online en Perú

Para analizar el ecosistema digital peruano, Worldpanel by Numerator clasificó el ecommerce en cuatro segmentos: canales híbridos (tiendas físicas con ecommerce propio), WhatsApp, aplicativos de última milla y comercios digitales puros.

Los resultados muestran que los canales híbridos concentran el 41% del gasto total del ecommerce peruano. Les siguen WhatsApp con 21%, los aplicativos de última milla con 19% y los comercios digitales puros con otro 19%.

Respecto a las categorías más demandadas, los productos de belleza lideran las compras en ecommerce puro, WhatsApp y canales híbridos, mientras que los aplicativos de delivery están dominados por la compra de alimentos.

Asimismo, el informe destaca el papel de las marcas premium dentro del canal digital. Este segmento representa el 58% de las transacciones online y aportó el 63% del crecimiento registrado por el ecommerce durante el último año.

Pese al avance del comercio electrónico en el país, Worldpanel advierte que la frecuencia de recompra sigue siendo baja. Actualmente, los hogares peruanos que compran por internet realizan en promedio solo cuatro compras al año, una cifra todavía distante de mercados más desarrollados como China o Corea del Sur, donde la penetración supera el 90% y los consumidores realizan cerca de 40 recompras anuales.