El MTC advierte que el crecimiento del spam telefónico responde al uso de estrategias comerciales agresivas por parte de empresas | Composición LR/Aarón Ramos

El MTC advierte que el crecimiento del spam telefónico responde al uso de estrategias comerciales agresivas por parte de empresas | Composición LR/Aarón Ramos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó un proyecto de norma que busca poner freno a las llamadas y mensajes spam mediante la creación de una numeración especial obligatoria para comunicaciones comerciales. Ello como parte de una estrategia para combatir el acoso telefónico de ventas.

La propuesta, revisada por este diario, establece que todas las llamadas y mensajes de texto con fines publicitarios deberán realizarse desde números que comiencen con la serie “500”, lo que permitirá a los usuarios identificar de inmediato que se trata de contenido comercial y no de una comunicación personal o de una emergencia.

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Esto significa que si un usuario recibe una llamada desde un número como “500 XXX XXX” ofreciendo, por ejemplo, tarjetas de crédito, sabrá automáticamente que se trata de una oferta, promoción o campaña publicitaria de un banco o de otra empresa.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 196-2026-MTC/01.03, publicada hoy 17 de abril, y establece un plazo de 15 días calendario para que ciudadanos, empresas y entidades envíen comentarios antes de su aprobación final.

Proyecto de decreto supremo para identificar llamadas spam. Fuente: MTC

Llamadas insistentes y sin consentimiento

El MTC advierte que el crecimiento del spam telefónico responde al uso de estrategias comerciales agresivas por parte de empresas, especialmente en sectores como banca, seguros y telecomunicaciones, según remarca una encuesta del Indecopi.

Estas prácticas incluyen llamadas constantes desde call centers, uso de sistemas automatizados (robocalls), rotación de números para evitar bloqueos y contactos insistentes incluso fuera de horario. En muchos casos, estas comunicaciones se realizan sin un consentimiento claro del usuario.

Además, estas campañas suelen apoyarse en bases de datos obtenidas de manera poco transparente, como formularios físicos o digitales donde los consumidores aceptan términos amplios sin leerlos, lo que permite que sean contactados incluso sin haber autorizado expresamente dichas comunicaciones.

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¿Qué cambia con la norma?

El proyecto no solo crea la serie 500, sino que establece reglas para su uso:

Será una numeración exclusiva para comunicaciones comerciales (no podrá usarse para otros fines).

para comunicaciones comerciales (no podrá usarse para otros fines). El número deberá mostrarse de forma visible al usuario (evitando llamadas ocultas o disfrazadas).

al usuario (evitando llamadas ocultas o disfrazadas). Los operadores deberán permitir que los usuarios devuelvan la llamada o respondan el mensaje .

. Se creará un registro público con información sobre qué empresas utilizan estos números.

Además, las empresas deberán canalizar sus comunicaciones de manera que el usuario pueda identificar claramente al emisor, reforzando la transparencia en el contacto comercial.

Proyecto contra llamadas spam pone foco en las operadoras

A diferencia de otras medidas centradas en sancionar a las empresas que realizan llamadas no deseadas, la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pone el foco en las operadores de telecomunicaciones (léase Claro, Movistar, Entel, Bitel, entre otros) como los principales responsables de implementar el sistema.

Estas empresas serán las encargadas de asignar la numeración de la serie 500, garantizar que las llamadas y mensajes puedan ser correctamente identificados, y asegurar su trazabilidad (es decir, que se pueda rastrear quién originó la comunicación).

Además, deberán reportar periódicamente al Estado el uso de estos números y cumplir con reglas técnicas, como no asignar nuevos bloques si no han utilizado al menos el 70% de los ya entregados. Esto busca evitar el uso masivo o indiscriminado de numeración para campañas agresivas.

Infracciones

El cumplimiento de estas reglas será supervisado por el MTC y el Indecopi. El uso indebido de esta numeración o el incumplimiento de las obligaciones será considerado infracción muy grave, lo que abre la puerta a sanciones más severas para las empresas.

De aprobarse la norma, las empresas y operadores tendrán un plazo máximo de 90 días calendario para adecuarse a las nuevas disposiciones. Las sanciones se darán por los siguientes motivos: Llamadas publicitarias desde números no autorizados, mensajes sin identificación clara, uso indebido de numeración para ocultar el origen.

La iniciativa también apunta a mejorar la trazabilidad (capacidad de rastrear el origen de una llamada o mensaje), con el fin de evitar el anonimato y reducir prácticas engañosas o agresivas.

Esto se alinea con cambios recientes en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que refuerzan la prohibición de comunicaciones no solicitadas (spam), especialmente aquellas que inducen a error o presionan al usuario.

El proyecto y su exposición de motivos ya están disponibles en la web del MTC. Los interesados pueden enviar opiniones a través de la mesa de partes virtual o por correo electrónico durante el plazo establecido.

La norma forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Ejecutivo para reducir el spam telefónico y mejorar la protección de los usuarios en servicios de telecomunicaciones.