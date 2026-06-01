Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

De acuerdo con la Ley N.° 27735, el pago de la gratificación debe realizarse como máximo hasta el 15 de julio. | Foto: La República

De acuerdo con la Ley N.° 27735, el pago de la gratificación debe realizarse como máximo hasta el 15 de julio. | Foto: La República

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Los trabajadores del sector privado ya empiezan a consultar cuándo recibirán la gratificación por Fiestas Patrias, uno de los beneficios laborales más importantes del año. De acuerdo con la Ley N.° 27735, las empresas deberán efectuar este pago durante la primera quincena de julio para cumplir con esta obligación laboral.

Este beneficio económico equivale a una remuneración adicional y está dirigido para quienes se encuentren en planilla bajo el régimen laboral de la actividad privada. Además, la normativa establece una bonificación extraordinaria adicional equivalente al 9% de la gratificación para quienes están afiliados a EsSalud, monto que se entrega directamente al trabajador.

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¿Cuándo se paga la gratificación de julio 2026?

La gratificación de julio de 2026 debe ser abonada por el empleador a más tardar el 15 de julio, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisa que el beneficio corresponde al periodo laboral comprendido entre enero y junio.

En caso de incumplimiento, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de supervisar y sancionar a las empresas.

Las multas se consideran infracciones graves y varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, pudiendo superar los S/ 7.000 en pequeñas empresas y llegar a más de S/ 120.000 en empresas de mayor escala, además de exigirse el pago inmediato del beneficio y posibles intereses laborales por el retraso.

¿Quiénes tienen derecho a recibir este beneficio?

Según la Ley N.° 27735 y la información difundida por el MTPE, tienen derecho a la gratificación los trabajadores del régimen laboral privado que laboren, en promedio, al menos cuatro horas diarias y hayan cumplido como mínimo un mes completo de servicios durante el semestre que se computa para el beneficio.

En contraste, no acceden a este pago los practicantes, trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) ni quienes laboran en microempresas inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype), debido a que cuentan con regímenes laborales distintos.

¿Cuánto dinero corresponde recibir en julio?

El monto de la gratificación depende del tiempo laborado entre enero y junio de 2026. Si el trabajador completó los seis meses del semestre, recibirá una remuneración íntegra más la bonificación extraordinaria del 9% correspondiente a EsSalud. En caso de haber trabajado menos tiempo, el beneficio será proporcional a los meses efectivamente laborados.

La fórmula oficial establece que la gratificación se calcula dividiendo la remuneración computable entre seis y multiplicándola por los meses completos trabajados. A ello se suma la bonificación extraordinaria del 9%. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo de S/ 2,500 y seis meses completos de servicios recibiría una gratificación de S/ 2.500 más un bono de S/ 225, totalizando S/ 2.725.