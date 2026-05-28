HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026     
Economía

SBS: conoce qué entidades del sistema financiero ofrecen las tasas más altas en depósitos a plazo fijo en 2026 ¿dónde conviene ahorrar?

Bancos, cajas y financieras compiten en 2026 por captar ahorristas con depósitos a plazo fijo, según la SBS. Las tasas llegan hasta 7,13% anual y los fondos cuentan con respaldo del FSD hasta S/117.200 por entidad.

Competencia en tasas de interés: Bancos y financieras ofrecen hasta 7,13% anual en depósitos a plazo fijo.
Competencia en tasas de interés: Bancos y financieras ofrecen hasta 7,13% anual en depósitos a plazo fijo. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

Las entidades del sistema financiero en el país mantienen una fuerte competencia este 2026 para atraer a los ahorristas mediante depósitos a plazo fijo con tasas de interés más elevadas. Bancos, financieras, cajas municipales y rurales apuntan a captar los excedentes de dinero de los usuarios que no requieren liquidez inmediata.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa promedio más alta en soles para depósitos a más de 360 días alcanza el 7,13% anual y Caja Cusco es la entidad con el mayor rendimiento registrado. Esto refleja un mercado con opciones diversas para quienes buscan rentabilizar sus ahorros.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 27/05/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

lr.pe

Tasas de interés en depósitos a plazo fijo, según SBS: entidades que pagan más

Según la SBS, Caja Cusco lidera la lista con una tasa de 7,13% anual para depósitos en soles a plazos mayores a 360 días. Este rendimiento la posiciona por encima del resto de entidades del sistema financiero analizadas.

La competencia entre entidades del sistema financiero crece en 2026, con tasas de interés elevadas para depósitos a plazo fijo. Caja Cusco lidera con un atractivo 7,13% anual.

La competencia entre entidades del sistema financiero crece en 2026, con tasas de interés elevadas para depósitos a plazo fijo. Caja Cusco lidera con un atractivo 7,13% anual.

Detrás se ubican Caja Incasur (6,04%), Caja Los Andes (5,96%), Caja Maynas (5,94%), Caja Del Centro (5,88%) y Financiera Efectiva (5,87%), todas orientadas a captar depósitos a largo plazo con tasas competitivas.

PUEDES VER: Produce paraliza pesca de anchoveta por El Niño Costero hasta el 10 de junio: ¿riesgo para el sector? Esto advierte Imarpe tras ampliación

lr.pe

Depósito a plazo fijo: ¿qué es y cómo funciona?

La SBS señala que un depósito a plazo fijo consiste en entregar dinero a una entidad financiera durante un periodo acordado, con el compromiso de no retirarlo antes del vencimiento establecido. A cambio, se recibe una tasa de interés pactada previamente.

Según la misma entidad, este producto puede ser contratado por personas naturales o jurídicas. Además, si el cliente retira el dinero antes del plazo acordado, debe asumir penalidades establecidas en el contrato.

Fondo de Seguro de Depósitos: cobertura, protección y recomendaciones

El sistema financiero supervisado por la SBS cuenta con el respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), el cual protege el dinero de los ahorristas en caso de una eventual quiebra de la entidad financiera.

Actualmente, este seguro cubre hasta S/117.200 por persona y por entidad financiera en el periodo marzo-mayo de 2026. Esta medida busca brindar mayor seguridad a los depósitos realizados en bancos, cajas y financieras.

Especialistas recomiendan que, si el monto ahorrado supera ese límite, se distribuya el dinero en varias entidades para mantener la cobertura del FSD y reducir riesgos sobre los ahorros.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
SBS: Financiera Efectiva recibe autorización para convertirse en el primer banco digital con presencia nacional ¿cómo se llamará?

SBS: Financiera Efectiva recibe autorización para convertirse en el primer banco digital con presencia nacional ¿cómo se llamará?

LEER MÁS
SBS y ONP: implementan plataforma virtual que centralizará afiliaciones, traslados y datos previsionales entre sistema de pensiones

SBS y ONP: implementan plataforma virtual que centralizará afiliaciones, traslados y datos previsionales entre sistema de pensiones

LEER MÁS
SBS inicia devolución de depósitos no cubiertos por el FSD a clientes de Caja Rural Del Centro en liquidación

SBS inicia devolución de depósitos no cubiertos por el FSD a clientes de Caja Rural Del Centro en liquidación

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
Seis empresas vinieron a invertir mil millones cada una en gas peruano y el Estado las ahuyentó a todas: la historia que explica la crisis actual según un exministro de Energía y Minas

Seis empresas vinieron a invertir mil millones cada una en gas peruano y el Estado las ahuyentó a todas: la historia que explica la crisis actual según un exministro de Energía y Minas

LEER MÁS
Consejo Fiscal alerta que ley de pensiones militares y policiales generaría costo de S/46.000 millones

Consejo Fiscal alerta que ley de pensiones militares y policiales generaría costo de S/46.000 millones

LEER MÁS
Fuerza Popular plantea acudir al TC contra leyes con impacto fiscal pese a haber respaldado varias de ellas

Fuerza Popular plantea acudir al TC contra leyes con impacto fiscal pese a haber respaldado varias de ellas

LEER MÁS
Sánchez asegura que acordó con Castillo la continuidad de Julio Velarde en el BCRP: "Lo hemos afianzado"

Sánchez asegura que acordó con Castillo la continuidad de Julio Velarde en el BCRP: "Lo hemos afianzado"

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025