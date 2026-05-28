Competencia en tasas de interés: Bancos y financieras ofrecen hasta 7,13% anual en depósitos a plazo fijo. | Foto: La República/IA

Competencia en tasas de interés: Bancos y financieras ofrecen hasta 7,13% anual en depósitos a plazo fijo. | Foto: La República/IA

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Las entidades del sistema financiero en el país mantienen una fuerte competencia este 2026 para atraer a los ahorristas mediante depósitos a plazo fijo con tasas de interés más elevadas. Bancos, financieras, cajas municipales y rurales apuntan a captar los excedentes de dinero de los usuarios que no requieren liquidez inmediata.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa promedio más alta en soles para depósitos a más de 360 días alcanza el 7,13% anual y Caja Cusco es la entidad con el mayor rendimiento registrado. Esto refleja un mercado con opciones diversas para quienes buscan rentabilizar sus ahorros.

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Tasas de interés en depósitos a plazo fijo, según SBS: entidades que pagan más

Según la SBS, Caja Cusco lidera la lista con una tasa de 7,13% anual para depósitos en soles a plazos mayores a 360 días. Este rendimiento la posiciona por encima del resto de entidades del sistema financiero analizadas.

La competencia entre entidades del sistema financiero crece en 2026, con tasas de interés elevadas para depósitos a plazo fijo. Caja Cusco lidera con un atractivo 7,13% anual.

Detrás se ubican Caja Incasur (6,04%), Caja Los Andes (5,96%), Caja Maynas (5,94%), Caja Del Centro (5,88%) y Financiera Efectiva (5,87%), todas orientadas a captar depósitos a largo plazo con tasas competitivas.

Depósito a plazo fijo: ¿qué es y cómo funciona?

La SBS señala que un depósito a plazo fijo consiste en entregar dinero a una entidad financiera durante un periodo acordado, con el compromiso de no retirarlo antes del vencimiento establecido. A cambio, se recibe una tasa de interés pactada previamente.

Según la misma entidad, este producto puede ser contratado por personas naturales o jurídicas. Además, si el cliente retira el dinero antes del plazo acordado, debe asumir penalidades establecidas en el contrato.

Fondo de Seguro de Depósitos: cobertura, protección y recomendaciones

El sistema financiero supervisado por la SBS cuenta con el respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), el cual protege el dinero de los ahorristas en caso de una eventual quiebra de la entidad financiera.

Actualmente, este seguro cubre hasta S/117.200 por persona y por entidad financiera en el periodo marzo-mayo de 2026. Esta medida busca brindar mayor seguridad a los depósitos realizados en bancos, cajas y financieras.

Especialistas recomiendan que, si el monto ahorrado supera ese límite, se distribuya el dinero en varias entidades para mantener la cobertura del FSD y reducir riesgos sobre los ahorros.