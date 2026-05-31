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Resultados de La Tinka de HOY, domingo 31 de mayo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Los jugadores de La Tinka también podrán participar en los tradicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. No te pierdas la oportunidad de ganar en este emocionante evento.

Sorteo de La Tinka del domingo 31 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Sorteo de La Tinka del domingo 31 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más | Foto: composición LR
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La Tinka realizará un nuevo sorteo HOY, domingo 31 de mayo, estando en juego un pozo acumulado de S/13'004,950. Además, jugaron los tradicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del domingo 31 de mayo

18:57
31/5/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

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