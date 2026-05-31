Resultados de La Tinka de HOY, domingo 31 de mayo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka del domingo 31 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más | Foto: composición LR

Sorteo de La Tinka del domingo 31 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más | Foto: composición LR

La Tinka realizará un nuevo sorteo HOY, domingo 31 de mayo, estando en juego un pozo acumulado de S/13'004,950. Además, jugaron los tradicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.