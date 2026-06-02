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Aeropuerto Jorge Chávez: eliminan cobro de TUUA para conexiones nacionales, pero mantienen tarifa internacional

La Adenda N.° 9 elimina la TUUA para pasajeros que realizan conexiones nacionales en el Jorge Chávez, pero mantiene el cobro para vuelos internacionales, una medida cuestionada por aerolíneas y gremios turísticos.

Gobierno firma adenda que elimina cobro a pasajeros en escalas nacionales, pero mantiene la tarifa internacional
Gobierno firma adenda que elimina cobro a pasajeros en escalas nacionales, pero mantiene la tarifa internacional | Andina
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) suscribieron este 2 de junio la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mediante la cual se elimina el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) para los pasajeros que realizan conexiones entre vuelos nacionales.

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Con la medida, quienes viajen entre regiones si hacen escala en Lima ya no deberán asumir un pago adicional por utilizar el terminal como punto de conexión. Según el MTC, el beneficio alcanzará a cerca de un millón de pasajeros al año y contribuirá a reducir los costos de viaje dentro del territorio nacional.

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La entidad también precisó que la eliminación de este cobro no afectará las inversiones previstas para los aeropuertos regionales ni generará nuevas obligaciones financieras para el Estado.

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Industria aérea insiste en eliminar también la TUUA internacional

Pese al anuncio, la adenda no modificó el cobro de la TUUA para pasajeros que realizan conexiones internacionales, una decisión que continúa generando críticas entre aerolíneas y representantes del sector turismo.

Los gremios IATA, ALTA y AETAI habían solicitado que la eliminación de la tarifa incluyera también a los pasajeros en tránsito internacional, argumentando que el cobro encarece los pasajes, reduce el atractivo de Lima como centro regional de conexiones y limita la llegada de nuevas rutas aéreas.

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Durante una sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, representantes de IATA cuestionaron que las negociaciones solo contemplaran la exoneración para vuelos domésticos y advirtieron que existen procesos judiciales relacionados con la aplicación de la tarifa internacional.

Adenda incorpora inversiones privadas y cláusula anticorrupción

Además de los cambios tarifarios, la Adenda N.° 9 incorpora nuevas disposiciones para el desarrollo del aeropuerto. Entre ellas destaca la posibilidad de que terceros calificados participen en inversiones dentro de la concesión, lo que permitirá la ejecución de proyectos comerciales, hoteleros y logísticos incluso con plazos que superen la vigencia actual del contrato, que culmina en 2041.

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El acuerdo también contempla la reversión de áreas destinadas a las obras del Ramal 4 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, infraestructura que busca fortalecer la conexión entre la ciudad y el aeropuerto.

Asimismo, se incorporó una cláusula anticorrupción que permitirá aplicar sanciones e incluso resolver la concesión en caso se acrediten delitos vinculados a la ejecución contractual. Paralelamente, Ositran será responsable de supervisar el número de pasajeros beneficiados por la eliminación de la TUUA doméstica y verificar los montos compensados al concesionario.

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