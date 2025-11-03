HOYSuscripcion LR Focus

Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México
Economía

¿Cuándo acaba el último Cyber Wow 2025 en Perú? Esta es la fecha límite para compras con descuentos y promociones

El comercio electrónico en Perú ha crecido gracias a los beneficios que ofrecen las plataformas digitales, especialmente en fechas como el Cyber Wow, que se organiza tres veces al año.

El Cyber Wow es un evento de comercio electrónico que ofrece cientos de ofertas y promociones a los consumidores.
El Cyber Wow es un evento de comercio electrónico que ofrece cientos de ofertas y promociones a los consumidores. | Foto: IA

El último Cyber Wow 2025 comenzó este lunes 3 de noviembre, lo que dio paso a que millones de consumidores busquen los mejores precios en las plataformas digitales. Durante varios días, miles de productos estarán en oferta, así como se aplicarán descuentos y promociones. Sin embargo, existe una fecha límite antes de la temporada navideña.

El Cyber Wow es un evento organizado por Interactive Advertising Bureau (IAB) que busca promover el comercio electrónico en Perú. Durante el primer semestre de 2025, las ventas digitales aumentaron 18%, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). Este avance representa un volumen de US$8.700 millones.

PUEDES VER: Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

lr.pe

¿Cuándo es el último día del Cyber Wow 2025 en Perú?

El último Cyber Wow de 2025, organizado por IAB, acabará el jueves 6 de noviembre a las 11:59 p. m. Por tanto, este evento, que busca promover las ventas digitales, tiene una duración de cuatro días. Por este motivo, millones de usuarios aprovecharán los descuentos online de sus marcas favoritas.

PUEDES VER: Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

lr.pe

¿Qué buscan los consumidores en el Cyber Wow?

Con el avance del comercio electrónico, los usuarios buscan tener una mejor experiencia a la hora de comprar en las plataformas y apps. "El nuevo consumidor digital valora que su compra sea ágil y sencilla. Esto se traduce en envíos express, experiencia, promociones personalizadas y asistencia virtual las 24 horas, asegurando que cada pedido refleje nuestros estándares de calidad y compromiso con el cliente”, subrayó Rafaela Delgado, gerente de e-Commerce de Natura. Así, te señalamos los aspectos más valorados:

  • Entregas adaptadas al cliente: los compradores valoran poder elegir entre envío a domicilio o retiro en tienda, así como contar con modalidades de entrega normal, exprés o gratuita, según su necesidad, consumo y disponibilidad.
  • Elige métodos de pago seguros: optar por plataformas reconocidas y protegidas brinda mayor respaldo ante cualquier eventualidad. Ya sea con tarjetas de débito o crédito, sistemas como PagoEfectivo o billeteras digitales como Yape, estas opciones permiten controlar mejor las transacciones y reducen el riesgo de exposición de datos personales.
  • Inteligencia artificial para asesoría personalizada: el uso de la IA se ha vuelto una herramienta importante para los negocios digitales, ya que permite orientar las decisiones conociendo a los usuarios y ofreciéndoles exactamente lo que están buscando.
  • Envíos gratis: la entrega gratuita a domicilio es uno de los factores más influyentes en las decisiones de compra para una gran mayoría de consumidores peruanos. Esta estrategia de comercio electrónico es muy efectiva, sobre todo, para atraer nuevos clientes, reducir el abandono de carritos de compra, aumentar las tasas de conversión y fomentar la repetición y fidelidad del cliente.
  • Productos con propósito: los consumidores valoran cada vez más las marcas que promueven el consumo responsable. Prefieren productos libres de testeo animal, con envases reciclables o reutilizables, elaborados con ingredientes naturales y provenientes de cadenas de valor sustentables.

