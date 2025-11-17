Las protestas de la Confemin apuntan a lograr una nueva ampliación del Reinfo, que contaría con los votos para su aprobación en la Comisión de Energía y Minas. Foto: composición LR/John Reyes/Congreso

En medio de la reanudación de las protestas de los mineros artesanales en Lima, la Comisión de Energía y Minas del Congreso decidirá este martes 18 de noviembre el curso que tomará el predictamen que busca una nueva ampliación del Reinfo hasta fines del 2027. Esta vez, la fórmula legislativa que propone Víctor Cutipa, presidente de este grupo de trabajo, incorpora algunos cambios, pero mantiene su espíritu inicial.

En síntesis con las demandas de la Confemin, se insiste en plantear una prórroga adicional de dos años o se da la opción de esperar la entrada en vigor de la postergada Ley Mape. Además, se mantienen las disposiciones que suspenden los procedimientos de exclusión del Reinfo y que reincorporan a los más de 50.000 operadores que quedaron fuera del proceso, siempre y cuando, acrediten el desarrollo efectivo de actividad y cumplan con las obligaciones técnicas.

De igual forma, el documento incluye la modificación del artículo 11 del Decreto Legislativo 1107 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. Se trata de nuevas obligaciones para las personas o empresas que compren mineral como: verificar el origen del producto y validar la autenticidad de la información (RUC, razón social, Código Único de Concesión, entre otros).

"En conjunto, las modificaciones propuestas, ampliación del Reinfo, ejecución del censo, sinceramiento geográfico, adecuación normativa y transferencia documental, constituyen un paquete técnicamente articulado que permitirá corregir las fallas estructurales del proceso de formalización, avanzar hacia un ordenamiento territorial más preciso y construir las bases de un sistema regulatorio moderno, coherente y sustentado en información verificable", se lee en la exposición de motivos de la norma.

Reinfo: ¿qué propone el predictamen a discutirse?

Además de ampliar el Reinfo y suspender los procedimientos de exclusión, la propuesta legislativa establece la ejecución de un Censo Nacional de la Mape, el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Minem.

Para este propósito, los Gore tendrán un plazo máximo de 60 días calendario, contados desde la entrada en vigencia de la norma. Recordemos que, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros informó al Congreso que, solamente San Martín, Ucayali, Lima y Amazonas cumplieron con esta tarea, mientras que 10 de ellos han firmado la intención de iniciar este procedimiento.

Como podemos apreciar, los tres últimos ajustes al texto de la Comisión de Energía y Minas recogen las observaciones de la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular. Precisamente, este diario informó acerca de un documento de asesoría de la bancada naranja, en la que recomiendan votar a favor de extender el proceso de formalización minera por un año más, siempre y cuando se incorporen las modificaciones anteriormente descritas.

Bajo este panorama, la ampliación del Reinfo contaría con el sólido apoyo de Juntos por el Perú, Podemos, Bancada Socialista, Perú Libre, algunos congresistas de APP y Somos Perú, a quienes se suma ahora Fuerza Popular. Solamente se oponen Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia y Jorge Morante de Somos Perú, que recientemente ha sido reemplazado por José Arriola de Podemos.

No obstante, la reincorporación de los mineros excluidos sería el principal punto de desacuerdo con las bancadas afines a la Confemin. Pese a ello, William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas, señala que los cálculos electorales harían que Fuerza Popular reedite sus votaciones del 2021 y 2024, cuando decidió respaldar en bloque la ampliación del Reinfo.

"Ahora, está abierta la posibilidad de que Fuerza Popular defina la votación con criterio electoral. Eso inclinaría la balanza y se lograría aprobar la ampliación del Reinfo, lo cual, significaría la muerte de la Ley Mape. Asuntos más profundos tendrá que verlos un nuevo gobierno bajo un amplio respaldo social. Este gobierno de sobrevivencia tiene poco margen", anotó.

Mineros retoman protestas frente al Congreso

Cientos de mineros de diversas regiones del país se congregaron en el Parque Universitario para dirigirse hacia el frontis del Palacio Legislativo. Desde la Confemin arguyen que no alcanza el tiempo para darle luz verde a la Ley Mape y por ende, debe avanzarse hacia una nueva ampliación del Reinfo por cuatro o cinco años más.

Entre los argumentos para sustentar esta medida refieren que miles de procedimientos administrativos no han sido atendidos por la Dirección de Formalización Minera del Minem y existen 4.000 reconsideraciones de mineros excluidos sin pronunciamiento. Además, aún no hay una regulación clara sobre los insumos que utiliza la Mape y para ellos, es de suma importancia una norma que proteja su trabajo.

"Iniciamos nuestra jornada de lucha hasta que se amplíe el proceso de formalización. Esperamos que la comisión haga lo que tenga que hacer porque no hay otra alternativa. Ya no podemos aprobar una ley y lo que deben hacer es ampliar el proceso para que, en ese tiempo, se pueda hacer una ley consensuada, analizada y que se aplique en la realidad", declaró a este medio.

En otro momento, el dirigente de la Confemin reconoció que reformas más profundas como la reversión de concesiones ociosas y otros cambios a la Ley General de Minería pasarán a un segundo plano, puesto que se necesita una mayor cantidad de tiempo para analizar, consensuar y aprobar un texto que favorezca a los mineros artesanales.

Gremios empresariales en contra de nueva prórroga

A través de un comunicado, diversos gremios empresariales se pronunciaron en rechazo a la ampliación del Reinfo y a la reincorporación de miles de mineros excluidos del padrón. En su opinión, dicha medida representa un retroceso grave en la lucha contra la minería ilegal y contraviene los compromisos internacionales asumidos por el país.

"Exhortamos al Congreso a no aprobar la propuesta de ampliación del Reinfo, y en su lugar, promover una minería artesanal y de pequeña escala formal y sostenible, con estándares adecuados en materia ambiental, laboral y de seguridad de sus trabajadores. Asimismo, invocamos al Poder Ejecutivo a involucrarse activamente en este proceso, articulando esfuerzos para fortalecer la gobernanza ambiental y erradicar las economía ilegales, como sucede en la minería, pesca, forestal y otros"; enfatizaron.