Economía

Reinfo: Pasión Dávila busca ampliar el proceso de formalización minera hasta fines del 2030

Congresista de la Bancada Socialista pretende extender la vigencia del Reinfo hasta por cinco años más. Su propuesta y la de sus colegas se encuentran en pausa hasta que la Comisión de Energía y Minas retome el debate.

El proyecto de ley de Pasión Dávila plantea un mayor periodo de ampliación del Reinfo. Foto: composición LR/Congreso/Archivo LR
El proyecto de ley de Pasión Dávila plantea un mayor periodo de ampliación del Reinfo. Foto: composición LR/Congreso/Archivo LR

Si bien el destino del proceso de formalización minera quedó a la deriva tras la decisión de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Pasión Dávila insiste en que el Reinfo debe ser ampliado hasta el 31 de diciembre del 2030. De esta manera, su iniciativa de ley plantea una mayor temporalidad que las de sus colegas Roberto Sánchez, Guido Bellido y Wilson Quispe.

En detalle, su propuesta legislativa modifica el Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y extiende la vigencia del Reinfo por cinco años más. Además, suspende de forma temporal los procedimientos de exclusión que hizo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y autoriza la transferencia de titularidad de las inscripciones en el registro.

"La presente propuesta de ley surge como una respuesta necesaria frente a la ausencia de consenso político y técnico que impidió la aprobación del proyecto de Ley Mape, cuyo debate en el Congreso no alcanzó el respaldo suficiente para su promulgación. Esta situación ha generado un vacío normativo que pone en riesgo la continuidad del proceso de formalización minera, afectando directamente a miles de pequeños productores y mineros artesanales", se lee en la exposición de motivos del proyecto del legislador de la Bancada Socialista.

PUEDES VER: Reinfo no se amplió y la Confemin levanta su voz de protesta: “El Estado quiere que sigamos ilegales"

Reinfo: bancadas que respaldan la ampliación del registro

Además de Pasión Dávila, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuenta con una iniciativa legislativa para extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape. Lo cierto, es que este nuevo marco normativo ha dejado de ser una prioridad para los aliados de la Confemin, quienes se volcaron a las calles una semana sin mayor éxito.

Su principal demanda es que el proceso de formalización minera se amplíe hasta por cuatro o cinco años. En ese objetivo se enmarca el planteamiento de Guido Bellido, quien considera que una "indefinición normativa pone en riesgo la seguridad jurídica de los actores involucrados y socava los esfuerzos institucionales por consolidar un modelo de minería inclusiva, sostenible y socialmente responsable".

PUEDES VER: Nueva ampliación del Reinfo minero en pausa: Congreso aprueba crear mesa técnica para continuar el debate

Por eso, el congresista de Podemos propone una prórroga hasta el 30 de junio del 2029, fecha en la que ya se debe avanzar con la aprobación de la Ley Mape. En tercer orden, se encuentra Wilson Quispe, también de Juntos por el Perú, quien fija la caducidad del Reinfo hacia el 31 de diciembre del 2028. Al igual que Dávila, pretende reincorporar a los más de 50.000 registros excluidos y dar continuidad a los trámites de formalización.

Todos estas iniciativas de la Bancada Socialista, JP y Podemos quedaron estancadas, luego de que la Comisión de Energía y Minas optara por aprobar una cuestión previa para crear una mesa técnica que analice nuevamente sus implicancias. No es la primera vez que fracasan los predictámenes de este grupo de trabajo. Ya ocurrió en dos anteriores oportunidades bajo la gestión de Paul Gutiérrez.

PUEDES VER: Ampliación del Reinfo podría aprobarse en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso

Reinfo: Fuerza Popular y aliados avalaron ampliaciones

El marco normativo para promover la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal se inició en 2002, con la Ley 27651. Catorce años después, el gobierno de PPK publicó el Decreto Legislativo 1293 que creó el Reinfo con un carácter transitorio, excepcional y una duración de 120 días. 

No obstante, debido a los pocos avances en este proceso, el 17 de octubre del 2019 se extendió el plazo hasta el 31 de diciembre del 2021 por una decisión del gobierno de Martín Vizcarra. Posteriormente, el Congreso autorizó más prórrogas en dos ocasiones (diciembre del 2024 y junio del 2025) y permitió que el Poder Ejecutivo disponga de una ampliación adicional que vence a fines de este año.

Según la revisión que hizo este diario, Perú Libre (30), Fuerza Popular (23), Acción Popular (13), Alianza Para el Progreso (12), Avanza País (9) y Renovación Popular (8), junto a otras bancadas más pequeñas inclinaron con sus votos la primera prórroga del Reinfo. En noviembre del año pasado, el escenario fue similar: Fuerza Popular (21), Podemos (13), Renovación Popular (10), Acción Popular (6), entre otros.

