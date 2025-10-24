Cajamarca: Operativo Sierra Norte 2025 es el golpe más duro contra la minería ilegal

La minería ilegal sufrió otro duro golpe en suelo cajamarquino. Las autoridades informaron que destruyeron en Cajamarca 68 socavones y 45 campamentos, así como maquinaria avaluada en más de 260 millones de soles.

Así lo informó a La República la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. Eso a raíz de que ejecutaron el plan de operaciones Sierra Norte 2025 en contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que representaba ingresos millonarios para grupos criminales.

La operación se desarrolló con apoyo dos fiscales, funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección de Operaciones Especiales-PNP, Unidad de Servicios Especiales-PNP y de la comisaría sectorial de Sorochuco. El personal estuvo equipado con sensores electro-ópticos y drones, tecnología que permitieron identificar y analizar las zonas afectadas.

Estos equipos también garantizaron el arribo seguro de las tropas, lo que facilitó la planeación y ejecución de los operativos. Antes se habían destruidos socavones y campamentos en Hualgayoc.

Ayer se inmovilizaron tres volquetes e interdictaron 68 socavones, 45 campamentos y seis generadores eléctricos junto a diferentes elementos empleados para la minería ilegal en un área del distrito de Sorochuco, provincia Celendín, región Cajamarca.

De acuerdo con las fuerzas policiales, también se intervinieron una moto lineal, 20 poleas con sus respectivas tracas, cuatro winches de izaje, indumentaria, instrumentos y nada menos que 6 mil toneladas de mineral polimetálico en bruto.

Tras las operaciones que terminaron con la destrucción de cuatro socavones “para prevenir su uso en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros”, fueron citados los choferes Eustasio Asarias Jara Rodríguez (41), José Luis Centurión Pillundo (48) y Sandro Johel Cruz Centurión (43).

“Esta maquinaria, al parecer, vendría desde la ciudad de Lima, con documentos falsos, lo que le permitió pasar por diversos puestos de control de las autoridades competentes y así buscar ser empleada en actividades criminales”, indicaron los investigadores.

Durante las operaciones no se presentaron capturas. Entre tanto, el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competente para los fines que se estimen conveniente dentro del marco de la Ley.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Esta semana, como parte del operativo Sierra Norte 2025, también se destruyó maquinaria, campamentos y materiales utilizados por la minería ilegal en la provincia de Hualgayoc, Cajamarca. Las operaciones se realizaron en los sectores de Sinchao y El Tingo.

Excavadoras y otras maquinarias fueron dinamitadas en el lugar. También se destruyó el equipamiento usado para separar los minerales de la tierra, así como los campamentos.

Las pérdidas económicas para las redes dedicadas a la minería ilegal superaron los 200 millones de soles.

Los sectores de Sinchao y El Tingo, en la provincia de Hualgayoc son zonas donde se ha reportado una alta actividad minera sin autorización en los últimos años.

El general Manuel Lozada Morales, jefe de a Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) y jefe de la Dirección de Medio Ambiente dijo a La Republica que estas operaciones han significado pérdidas por 463 millones de soles a la minería ilegal.