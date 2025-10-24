HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Cajamarca: Operativo Sierra Norte 2025 es el golpe más duro contra la minería ilegal

Fuerzas del orden destruyen socavones, campamentos y maquinarias en las zonas de Sinchao, Tingo y Celendín por más de 463 millones de soles. En estas áreas se ha reportado una alta actividad minera sin autorización en los últimos años, informaron las autoridades.

Uno de los socavones hallados en Celendín, Cajamarca. Foto: PNP
Uno de los socavones hallados en Celendín, Cajamarca. Foto: PNP

La minería ilegal sufrió otro duro golpe en suelo cajamarquino. Las autoridades informaron que destruyeron en Cajamarca 68 socavones y 45 campamentos, así como maquinaria avaluada en más de 260 millones de soles.

Así lo informó a La República la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. Eso a raíz de que ejecutaron el plan de operaciones Sierra Norte 2025 en contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que representaba ingresos millonarios para grupos criminales.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La operación se desarrolló con apoyo dos fiscales, funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección de Operaciones Especiales-PNP, Unidad de Servicios Especiales-PNP y de la comisaría sectorial de Sorochuco. El personal estuvo equipado con sensores electro-ópticos y drones, tecnología que permitieron identificar y analizar las zonas afectadas.

PUEDES VER: Cajamarca: Destruyen 22 socavones y 20 campamentos de minería de oro ilegal

lr.pe

Estos equipos también garantizaron el arribo seguro de las tropas, lo que facilitó la planeación y ejecución de los operativos. Antes se habían destruidos socavones y campamentos en Hualgayoc.

Ayer se inmovilizaron tres volquetes e interdictaron 68 socavones, 45 campamentos y seis generadores eléctricos junto a diferentes elementos empleados para la minería ilegal en un área del distrito de Sorochuco, provincia Celendín, región Cajamarca.

De acuerdo con las fuerzas policiales, también se intervinieron una moto lineal, 20 poleas con sus respectivas tracas, cuatro winches de izaje, indumentaria, instrumentos y nada menos que 6 mil toneladas de mineral polimetálico en bruto.

Tras las operaciones que terminaron con la destrucción de cuatro socavones “para prevenir su uso en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros”, fueron citados los choferes Eustasio Asarias Jara Rodríguez (41), José Luis Centurión Pillundo (48) y Sandro Johel Cruz Centurión (43).   

 “Esta maquinaria, al parecer, vendría desde la ciudad de Lima, con documentos falsos, lo que le permitió pasar por diversos puestos de control de las autoridades competentes y así buscar ser empleada en actividades criminales”, indicaron los investigadores.

Durante las operaciones no se presentaron capturas. Entre tanto, el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competente para los fines que se estimen conveniente dentro del marco de la Ley.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Esta semana, como parte del operativo Sierra Norte 2025, también se destruyó maquinaria, campamentos y materiales utilizados por la minería ilegal en la provincia de Hualgayoc, Cajamarca. Las operaciones se realizaron en los sectores de Sinchao y El Tingo.

PUEDES VER: Pataz: Fuerzas armadas destruyen planta artesanal de procesamiento de oro ilegal

lr.pe

Excavadoras y otras maquinarias fueron dinamitadas en el lugar. También se destruyó el equipamiento usado para separar los minerales de la tierra, así como los campamentos.

Las pérdidas económicas para las redes dedicadas a la minería ilegal superaron los 200 millones de soles.  

Los sectores de Sinchao y El Tingo, en la provincia de Hualgayoc son zonas donde se ha reportado una alta actividad minera sin autorización en los últimos años.

El general Manuel Lozada Morales, jefe de a Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) y jefe de la Dirección de Medio Ambiente dijo a La Republica que estas operaciones han significado pérdidas por 463 millones de soles a la minería ilegal.

Notas relacionadas
Cajamarca: Destruyen 22 socavones y 20 campamentos de minería de oro ilegal

Cajamarca: Destruyen 22 socavones y 20 campamentos de minería de oro ilegal

LEER MÁS
Huánuco: Destruyen laboratorio de cocaína y centros de minería ilegal en La Morada

Huánuco: Destruyen laboratorio de cocaína y centros de minería ilegal en La Morada

LEER MÁS
Minería ilegal en Loreto ahora capta y explota a mujeres

Minería ilegal en Loreto ahora capta y explota a mujeres

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
¿Se prohíben las reuniones y eventos en Lima y Callao? Estas son las actividades que necesitan permiso especial en estado de emergencia

¿Se prohíben las reuniones y eventos en Lima y Callao? Estas son las actividades que necesitan permiso especial en estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Sociedad

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Temblor HOY, 24 de octubre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025