Economía

"Es un mito que sin Ley Mape, se deba prorrogar el Reinfo", afirma gerente del Instituto de Ingenieros de Minas

Gustavo De Vinatea se mostró en contra de una nueva ampliación del Reinfo. En su opinión, no hay un vacío legal si no se logra aprobar la Ley Mape, puesto que la legislación general ya regula la actividad minera.

Para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el Reinfo ha generado violencia, impunidad y pérdida del Estado de derecho. Foto: IIMP
Para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el Reinfo ha generado violencia, impunidad y pérdida del Estado de derecho. Foto: IIMP

La Comisión de Energía y Minas del Congreso alista una nueva sesión ordinaria luego de finalizada la semana de representación. En dicho espacio de discusión, los parlamentarios podrían aprobar una nueva ampliación del Reinfo y con ello, la Ley para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) pasaría a un segundo plano.

Ante este escenario, el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, reiteró su rechazo a cualquier prórroga y recordó que no es necesario continuar con esta espiral de extensiones, incluso si no se aprueba una Ley Mape. En su opinión, es falso que se caiga en un vacío legal.

“Es un gran mito que nos han vendido que si no hay una ley Mape, se va a caer en un abismo de falta de regulación, en un vacío legal terrible que va a retrasar la minería peruana. Eso es mentira.", manifestó.

Sin Ley Mape no hay vacío legal, asegura el IIMP

Para Gustavo De Vinatea, la Ley General de Minería ya regula a la actividad en todos sus niveles, es decir, desde la gran minería hasta la minería artesanal. En consecuencia, el proceso de formalización puede seguir bajo el marco legal actual, sin necesidad de depende de la aprobación de una nueva Ley Mape.

“El pequeño minero, el minero artesanal, tendrá la legislación general que está regulando su actividad y podrá formalizarse y podrá entrar en el derecho y ser un productor pequeño, artesanal, legal con todas las garantías del Estado", anotó.

De igual forma, reconoció que el carácter transitorio del Reinfo ha sido desnaturalizado con el paso de los años y ha terminado generando más ilegalidad y violencia. En su opinión, la formulación de una Ley Mape no debe ser la prolongación del mismo modelo de formalización minera que ha fracasado en el país.

Reincorporación de mineros excluidos del Reinfo

Además de proponer una nueva extensión del Reinfo, el predictamen de la Comisión de Energía y Minas busca suspender de forma temporal los procedimiento de exclusión que dispuso el Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como reincorporar a los más de 50.000 operadores que no cumplieron los requisitos exigidos por ley.

Este contenido va alineado con la plataforma de lucha de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que se volcará a las calles a partir del próximo 17 de noviembre para exigir una nueva ampliación del Reinfo, la reversión de concesiones mineras y la reinscripción de los operadores que fueron apartados del proceso.

De acuerdo con Gustavo De Vinatea, este planteamiento representa un grave retroceso para el país, ya que dichos registros no tenían ninguna intención de formalizarse ni habían presentado los documentos correspondientes. Es preciso mencionar que, el gobierno dio cuenta de 1.000 o 1.500 personas que habían venido traficando sus Reinfo para subarrendar espacios donde se desarrollaba la minería ilegal.

"Eso te muestra una intención nula de ir por el camino de la formalización. Por otro lado, lo que está proponiendo el Congreso es simplemente una nueva ley de formalización, un Reinfo 2, recargado (...), mejorado para ellos, empeorado para todos los peruanos", enfatizó.

Finalmente, el gerente general del IIMP sostuvo que el Perú enfrenta una coyuntura histórica que no puede desaprovechar. Y es que, las cotizaciones de algunos minerales siguen batiendo récords. Por ejemplo, el precio del oro se encuentra por encima de los US$4.380, convirtiéndose en un refugio ante riesgos fiscales y tasas a la baja.

