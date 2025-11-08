Fuerza Popular respaldó las dos ampliaciones del Reinfo que aprobó el Congreso actual. En diciembre, se vence la vigencia del registro. Foto: composición LR/Congreso.

Fuerza Popular respaldó las dos ampliaciones del Reinfo que aprobó el Congreso actual. En diciembre, se vence la vigencia del registro. Foto: composición LR/Congreso.

El camino para aprobar una nueva ampliación del Reinfo empieza a allanarse en el Congreso. Durante la última sesión de la Comisión de Energía y Minas se escucharon aportes y críticas de bancadas a algunas disposiciones del predictamen propuesto por el parlamentario Víctor Cutipa, pero, esta vez, no aparecieron voces de rechazo tajantes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Y es que, los parlamentarios son conscientes de que queda poco más de un mes para que culmine la legislatura y el plazo de vigencia del proceso de formalización minera. A ello, hay que sumarle la estrategia de búsqueda de votos de cara al proceso electoral venidero. Eso podría explicar la posición de grupos como Fuerza Popular, que se inclinarían nuevamente por apoyar una prórroga de este mecanismo de impunidad para la minería ilegal.

TE RECOMENDAMOS LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Por otro lado, con respecto a extender el plazo por dos años más, sería contraproducente si no se hace una Ley Mape antes de ello, por lo que se sugiere que se solicite que el plazo sea un año, para que el Congreso y el nuevo gobierno trabajen en una nueva Ley Mape", se lee en las sugerencias que elaboró la asesoría de la bancada naranja.

Si bien la congresista Martha Moyano declaró a los medios de comunicación que su bancada no tiene una "posición clara" sobre el predictamen, lo cierto es que cada una de las propuestas que Patricia Juárez formuló en la Comisión de Energía y Minas coinciden con el documento al que accedió este medio. De conseguirse las modificaciones que proponen, votarían a favor del texto sustitutorio.

En primer lugar, se sugiere retirar el apartado relacionado con la suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo, ya que "podría dejar sin efecto causales graves establecidas por ley como operar fuera de zonas permitidas, dentro de áreas naturales protegidas o arqueológicas, sin derechos mineros e incluso, estando sentenciados por delitos ambientales".

En segundo lugar, se propone que el Ministerio de Energía y Minas establezca los criterios técnicos y el procedimiento para evaluar los reclamos o solicitudes de las personas naturales o jurídicas en un plazo máximo de 60 días. Además, se menciona el problema de la falta de transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales y se propone la ejecución de un Censo Nacional para la MAPE, así como un sinceramiento obligatorio de ubicación de la Ventanilla única de Formalización Minera.

"Es elemental tener una base de datos para, a partir de ahí, dar las políticas públicas que se requieren para corregir este problema que tenemos hace mucho tiempo. El territorio de nuestro país está más presionado por la ilegalidad. Aprobar el dictamen tal y como está sería retroceder con orden y evidencia. Por eso, necesitamos un Censo y que el Ejecutivo revise los requisitos para formalizarse. Presentaremos el texto sustitutorio y de acuerdo a lo que se ha conversado, plantearemos algunos temas", manifestó Juárez.

Ampliación del Reinfo contaría con votos para ser aprobada

Los promotores de una nueva ampliación del Reinfo han visto frenados sus intentos de darle luz verde a su propuesta en más de una oportunidad. Hasta en tres ocasiones, tanto Paul Gutiérrez como Víctor Cutipa no han podido conseguir un respaldo mayoritario de la Comisión de Energía y Minas hacia sus fórmulas legislativas.

A través de cuestiones previas, cuartos intermedios o pedidos para crear una mesa de trabajo, una mayoría opositora ha venido bloqueando la posibilidad de resolver el destino del proceso de formalización minera. No obstante, esta vez el escenario cambiaría y se tendría el apoyo necesario para seguir autorizando una prórroga.

En una revisión de la correlación de votos que hizo este diario, se puede observar que quienes están a favor de ampliar el Reinfo cuentan con el respaldo de 2 integrantes de Juntos por el Perú, 2 de Podemos, 1 de la Bancada Socialista, 1 de Perú Libre, 2 de Alianza Para el Progreso y 2 de Somos Perú. A este bloque, se podría sumar ahora Fuerza Popular (4), bancada que aboga por una extensión hasta el 2026.

Desde la vereda contraria, aparecen solamente 1 legisladora de Avanza País, 2 de Acción Popular, 2 de Renovación Popular, 1 de Honor y Democracia, 1 del Bloque Democrático Popular y 1 de Somos Perú. Precisamente, hace algunos días, el parlamentario Jorge Morante denunció que SP decidió retirarlo de la Comisión de Energía y Minas y en su lugar, ingresó José Arriola de Podemos.

Para William Zabarburú, integrante el Instituto de Políticas Climáticas, el reperfilamiento del fujimorismo se debe a un cálculo electoral. En ese sentido, solo resta que las bancadas se pongan de acuerdo en texto sustitutorio para continuar con esta espiral de ampliaciones del Reinfo. Con ello, reformas estructurales sobre las concesiones mineras, regulaciones ambientales y ordenamiento territorial quedarán a un lado.

"Ahora, está abierta la posibilidad de que Fuerza Popular defina la votación con criterio electoral. Eso inclinaría la balanza y se lograría aprobar la ampliación del Reinfo, lo cual, significaría la muerte de la Ley Mape. Asuntos más profundos tendrá que verlos un nuevo gobierno bajo un amplio respaldo social. Este gobierno de sobrevivencia tiene poco margen", declaró a este medio William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas.

PUEDES VER: Carlincatura expone cómo el Congreso mantiene a flote la minería ilegal con la ampliación del REINFO

Fuerza Popular respaldó tres ampliaciones del Reinfo

No es la primera vez que Fuerza Popular apoya con sus votos una ampliación del proceso de formalización minera. Ya lo hizo en el 2021 cuando sus 23 congresistas respaldaron una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2024 y le encargaron al Ejecutivo a que presente una propuesta de Ley Mape.

La historia es conocida. El 29 de noviembre del año pasado se validó una segunda extensión del plazo de vigencia del Reinfo hasta el 30 de junio del 2025, con la posibilidad de que el Minem lo amplíe por seis meses. En aquella oportunidad, 21 parlamentarios de Fuerza Popular lideraron esta decisión, seguidos de Podemos (12), Acción Popular (9), Perú Libre (8), entre otros.

Si nos remontamos años atrás, encontraremos que la primera prórroga del Reinfo fue aprobada por el Congreso anterior el 12 de septiembre del 2019. Dicha propuesta legislativa contó con 27 votos de Fuerza Popular, que era la bancada mayoritaria en aquel periodo.