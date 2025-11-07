Reinfo hasta 2027: Comisión se alista para debatir ampliación del registro de formalización minera por dos años más

La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá hoy desde las 4 p.m. el predictamen que plantea ampliar la vigencia del proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre del 2027 o en su defecto hasta que se apruebe la ley de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), "lo que ocurra primero", según reza la propuesta del parlamentario Víctor Cutipa, presidente de dicho grupo de trabajo.

Recordemos que el pasado viernes 24 octubre, sobre la mesa del grupo legislativo en cuestión se planteó un texto para ampliar el registro integral de formación minera (Reinfo), pero con la diferencia de que sea hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la iniciativa terminó frustrada tras la presentación de una cuestión previa, que dejó en suspenso el debate. Incluso se pidió una extensión hasta por cuatro años más (2029), que tampoco prosperó.

Sin embargo, ahora con el nuevo texto del predictamen presentado por Cutipa, hasta 2027, las personas naturales o jurídicas reincorporadas continuarán con el trámite de formalización en el estado en que se encontraba al 30 de junio del 2025.

Reinfo: se reincorporarían 50.000 registros depurados

Recordemos que tras concluir la fecha antes mencionada, el Ministerio de Energía y Minas excluyó del proceso a alrededor de 50.000 inscritos que no habían cumplido con los trámites para su formalización, la cual está a su cargo hasta este 31 de diciembre.

La propuesta permitiría que los reincorporados retomen su trámite bastando con que declaren su intención de cumplir con las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas, una medida declarativa y sin mecanismos reales de control, señala el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

"Se busca reincorporar a los más de 50.000 mineros excluidos del registro y eliminar las sanciones por incumplimiento. Eso es un desincentivo total para la formalización. Estamos frente a una política que favorece a los ilegales y deja de lado la protección de los ecosistemas y las fuentes de agua", advirtió el abogado especialista en materia ambiental César Ipenza.

De acuerdo con el documento, el Minem seguirá como entidad rectora del proceso, pero siempre en coordinación con los gobiernos regionales y demás entidades competentes. También podrá adoptar acciones normativas para la simplificación de dicho procedimiento.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se creó hace casi 10 años con la intención de regularizar a miles de pequeños mineros que operaban fuera de la ley. Sin embargo, en lugar de ser una herramienta temporal para incorporar a la minería artesanal al sector formal, se transformó en un instrumento que ha facilitado la impunidad. Muchos operadores ilegales lo han aprovechado para encubrir actividades vinculadas al contrabando de oro y al narcotráfico. De aprobarse, sería la quinta ampliación de este mecanismo.

"Se ha convertido en un escudo de impunidad donde la informalidad se ha legalizado y la ilegalidad se ha infiltrado. Es un sistema que el Estado ha usado para tolerar y normalizar la explotación sin control”, señaló Nury García de la Red Muqui, quien advirtió que los gremios de mineros informales e ilegales vienen ejerciendo una fuerte presión política. "Necesitan sostén y se han convertido en una base electoral. Por eso buscan prolongar un proceso que ya fracasó y que hoy solo sirve para mantener la impunidad", añadió.

Este dictamen será analizado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que preside el congresista Víctor Cutipa (Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) , en su cuarta sesión extraordinaria que se realizará hoy desde las 4 p.m.

Por su parte, la postura de la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales de la bancada de Avaza País, será un voto en contra. Al respecto advirtió que la propuesta de ampliación "representa el intento de reestablecer la inmortalidad del Reinfo".

"Este predictamen no enfrenta el problema, lo encubre. No protege a los mineros que sí quieren formalizarse. Al contrario, los mantiene atrapados en una ilusión administrativa. ¿Quiénes son los beneficiados? Aquellos que usan el Reinfo como escudo para actividades ilícitas y redes criminales", apuntó.