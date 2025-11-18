Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Las figuras de colección sobresalieron con un crecimiento de casi 60% en valor | Foto: generada con IA

Las figuras de colección sobresalieron con un crecimiento de casi 60% en valor | Foto: generada con IA

Las importaciones peruanas de productos navideños y juguetes registraron un crecimiento significativo entre julio y setiembre de 2025, reflejando que los comerciantes se preparan con anticipación para la campaña navideña. Según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), las variaciones superaron el 30 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, explicó que “los comerciantes anticipan la demanda de la campaña navideña iniciando sus procesos de importación desde mediados de año, especialmente en el tercer trimestre, a fin de abastecerse de árboles, adornos, luces y juguetes”.

Además, añadió que “el análisis del comportamiento de estas importaciones permite comprender las expectativas del sector minorista y la evolución del gasto de los hogares frente al entorno económico nacional e internacional. Asimismo, proporciona indicios sobre el nivel de confianza empresarial y el ritmo de recuperación del consumo privado en la antesala de la campaña navideña”.

Productos navideños

Durante el periodo analizado, los productos navideños aumentaron 37,19% en valor CIF y 70,07% en cantidad respecto a 2024. Entre estos, los adornos navideños destacaron con un incremento de 42,61% en valor y 69,50% en volumen, impulsados por la normalización de las cadenas logísticas internacionales y la estabilización de precios de productos procedentes de Asia.

Por su parte, los árboles de Navidad crecieron 8,48% en valor y 166,69% en cantidad, lo que indica una diversificación hacia productos más económicos o de menor tamaño.

China concentra casi el 100 % de la participación como proveedor en estas líneas, evidenciando la alta dependencia de Perú respecto a la oferta asiática.

Juguetes para navidad

Las importaciones de juguetes alcanzaron un valor CIF de US$59 millones, 25% más que en 2024, mientras que la cantidad importada creció 51,7%. Según Quiñones, “este comportamiento evidencia una reactivación de la demanda en el sector juguetero, impulsada por la proximidad de la campaña navideña y por una mayor confianza del comercio minorista en la recuperación del consumo familiar”.

Juguetes con ruedas: valor subió 29,75%, aunque la cantidad bajó 2,12%, lo que sugiere encarecimiento promedio por unidad; China aporta el 96% de estos productos.

valor subió 29,75%, aunque la cantidad bajó 2,12%, lo que sugiere encarecimiento promedio por unidad; China aporta el 96% de estos productos. Sets de juguetes: valor creció 33,70% y volumen 64,79 %, con China como proveedor principal (98%).

valor creció 33,70% y volumen 64,79 %, con China como proveedor principal (98%). Juguetes didácticos o educativos: valor aumentó 1,48% y cantidad 59,85%, reflejando preferencia por productos más accesibles; China 99%.

valor aumentó 1,48% y cantidad 59,85%, reflejando preferencia por productos más accesibles; China 99%. Armas de juguete: valor cayó 23,33%, pero la cantidad subió 90,13%, posiblemente por artículos de menor precio; China 99%.

Figuras de colección

El segmento más dinámico fueron las figuras de colección, como muñecos, estatuillas o miniaturas. El valor CIF creció 58,50 % y la cantidad importada se disparó más de 1.200%.

“No son juguetes comunes, sino productos que combinan entretenimiento, nostalgia y valor coleccionable; por eso su demanda suele aumentar en esta campaña navideña, alentada por el auge de los fandoms y tendencias globales de consumo”, anotó Quiñones.

Estas figuras representan personajes de películas, series, cómics, videojuegos o deportes y se compran tanto como juguetes como artículos de colección, un fenómeno que se ha intensificado desde la pandemia gracias al comercio electrónico y la expansión de la cultura pop.