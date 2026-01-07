HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

El MTC aseguró que el pago del fallo por US$91 millones ya está devengado y listo para transferirse. La medida busca cumplir la obligación internacional tras la declaración de rebeldía de Perú en EE.UU. relacionada con el caso del Aeropuerto de Chinchero (Cusco).

El Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) prevé que sus operaciones comiencen a finales de 2027 o inicios de 2028.
El Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco) prevé que sus operaciones comiencen a finales de 2027 o inicios de 2028.

Luego de que un juez federal de Estados Unidos declarara al Perú en rebeldía procesal (default) por no cumplir con el pago de un laudo arbitral internacional por más de un año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que "ha gestionado el pago" de los US$91 millones ordenados a favor de Kuntur Wasi, exconcesionaria del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC).

Consultado por este diario, el MTC precisó que el pago del laudo arbitral "ya está devengado, para que se gire el dinero". Es decir, todavía no está efectuado, pero sí listo para ser transferido. Sobre la fecha de ejecución del desembolso, el sector indicó que dicha obligación recae en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El pronunciamiento ocurre tras la decisión del juez Richard León, del Tribunal del Distrito de Columbia, quien a finales de diciembre determinó que el Estado peruano incurrió en incumplimiento al no honrar durante más de un año el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

Según el fallo judicial, el Perú no compareció ni presentó escritos de defensa en el proceso de ejecución del laudo, lo que motivó la declaración de rebeldía y confirmó la exigibilidad de la obligación financiera. Esta situación habilitaba a la empresa demandante a iniciar acciones de embargo u otras medidas coercitivas sobre activos del Estado peruano en el exterior.

Perú busca cerrar contingencia internacional

Cabe recordar que el Tribunal de Columbia ya había declarado en mayo de 2025 a Perú en rebeldía por este mismo caso, ante el incumplimiento del pago ordenado, sin que hasta ese momento se hubiera efectuado el desembolso correspondiente.

En un comunicado de prensa difundido este miércoles, el MTC señaló que la gestión del pago del laudo se realizó tras un proceso de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades del Estado, con el objetivo de cumplir una obligación internacional, cerrar la contingencia legal y evitar mayores costos financieros derivados de intereses adicionales y eventuales procesos de ejecución forzosa.

El sector sostuvo que honrar las decisiones de tribunales arbitrales internacionales resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica del país, así como la confianza de los inversionistas, luego de un episodio que expuso al Estado a un riesgo reputacional en el ámbito internacional.

"Honrar las decisiones de tribunales arbitrales internacionales es un pilar fundamental para la credibilidad del Perú en el mundo y un requisito para atraer inversiones de calidad a largo plazo", afirmó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

El conflicto se remonta a la terminación unilateral del contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero, suscrito en 2014 y modificado mediante una adenda en 2016, durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

En 2017, el Estado anunció la exclusión de Kuntur Wasi del proyecto por razones de interés público, lo que derivó en el arbitraje ante el CIADI. En mayo de 2024, dicho tribunal determinó que el Perú había incumplido el contrato de concesión, el acuerdo de garantía y el tratado aplicable, ordenando el pago de la indemnización.

Aeropuerto de Chinchero verá la luz en 2028

Recordemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó a finales del 2025 un nuevo cronograma de ejecución que aplaza la puesta en operación del Aeropuerto de Chinchero hasta finales de 2027 o principios de 2028.

Tras más de una década de retrasos, la obra sigue enfrentando obstáculos técnicos y administrativos que han dificultado su avance. Según el MTC, el proyecto registra actualmente un 49% de ejecución, con el cerco perimétrico y parte de la terminal de pasajeros ya concluidos.

