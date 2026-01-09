CONTIGO 2026: consulta el cronograma oficial de pagos del bono S/300 y si eres beneficiario de este programa del MIDIS

Programa Nacional CONTIGO dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el año 2026. | Foto: Andina

Programa Nacional CONTIGO dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el año 2026. | Foto: Andina

El Estado peruano cuenta con distintos programas de apoyo dirigidos a las personas más vulnerables del país. En ese contexto, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional CONTIGO dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el año 2026, con el fin de informar de manera clara a los beneficiarios sobre las fechas en las que podrán recibir este subsidio económico.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El programa CONTIGO es una ayuda económica que brinda el gobierno a personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza y no cuentan con ingresos fijos. A través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), este apoyo consiste en una pensión no contributiva que se entrega de forma periódica para cubrir necesidades básicas.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

¿Cuántas veces se pagará la pensión del programa CONTIGO en 2026?

La resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE. define paso a paso cómo se organizarán los pagos del programa CONTIGO en 2026. Primero se fijan los días en que las entidades envían la información de los beneficiarios, luego se arma y se aprueba la lista oficial de personas que recibirán la pensión, y finalmente se indica la fecha exacta en la que el dinero se deposita en la cuenta. Este orden permite que los beneficiarios sepan con anticipación cuándo cobrarán y asegura que el apoyo económico se entregue de manera regular y sin desorden durante todo el año.

A propósito de ello, el cronograma presentado para el 2026 establece seis periodos de pago: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, setiembre-octubre y noviembre-diciembre, con depósitos que se realizarán entre febrero y diciembre.

PUEDES VER: Ciudadanos en Perú podrán acceder a una subvención cada dos meses sin límite de edad con este único requisito vía Banco de la Nación

¿Cómo y cuándo se efectuará el pago de la pensión del programa CONTIGO?

Padrón de

Usuarios Periodo Recepción de información

de entidades Generación del listado

de Padrón de Usuarios Aprobación del Padrón de Usuarios con Resolución de Dirección Ejecutiva Transferencia de la pensión no contributiva en cuenta I Enero - Febrero 30/01/2026 17/02/2026 19/02/2026 23/02/2026 II Marzo - Abril 01/04/2026 20/04/2026 22/04/2026 24/04/2026 III Mayo - Junio 04/06/2026 15/06/2026 17/06/2026 19/06/2026 IV Julio - Agosto 05/08/2026 17/08/2026 19/08/2026 21/08/2026 V Setiembre - Octubre 07/10/2026 19/10/2026 21/10/2026 23/10/2026 VI Noviembre - Diciembre 19/11/2026 30/11/2026 02/12/2026 04/12/2026

Cabe mencionar que en Perú existen leyes que protegen a las personas con discapacidad severa que viven en pobreza. Una de ellas establece que quienes no tienen trabajo ni pensión tienen derecho a recibir un apoyo económico del Estado.

¿Cómo saber si eres beneficiario del programa CONTIGO?

Para verificar si eres beneficiario del programa, sigue estos sencillos pasos: