Venezuela: la nueva colonia de Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

CONTIGO 2026: consulta el cronograma oficial de pagos del bono S/300 y si eres beneficiario de este programa del MIDIS

Este programa, gestionado por el MIDIS, busca atender necesidades básicas de quienes no cuentan con ingresos fijos, en cumplimiento de leyes de protección a personas con discapacidad severa en pobreza.

Programa Nacional CONTIGO dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el año 2026.
Programa Nacional CONTIGO dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el año 2026. | Foto: Andina

El Estado peruano cuenta con distintos programas de apoyo dirigidos a las personas más vulnerables del país. En ese contexto, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional CONTIGO dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el año 2026, con el fin de informar de manera clara a los beneficiarios sobre las fechas en las que podrán recibir este subsidio económico.

El programa CONTIGO es una ayuda económica que brinda el gobierno a personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza y no cuentan con ingresos fijos. A través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), este apoyo consiste en una pensión no contributiva que se entrega de forma periódica para cubrir necesidades básicas.

MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Programa Contigo inició con los pagos a más de 142 mil nuevos usuarios: consulta si eres beneficiario a través del Banco de la Nación

¿Cuántas veces se pagará la pensión del programa CONTIGO en 2026?

La resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE. define paso a paso cómo se organizarán los pagos del programa CONTIGO en 2026. Primero se fijan los días en que las entidades envían la información de los beneficiarios, luego se arma y se aprueba la lista oficial de personas que recibirán la pensión, y finalmente se indica la fecha exacta en la que el dinero se deposita en la cuenta. Este orden permite que los beneficiarios sepan con anticipación cuándo cobrarán y asegura que el apoyo económico se entregue de manera regular y sin desorden durante todo el año.

A propósito de ello, el cronograma presentado para el 2026 establece seis periodos de pago: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, setiembre-octubre y noviembre-diciembre, con depósitos que se realizarán entre febrero y diciembre.

PUEDES VER: Ciudadanos en Perú podrán acceder a una subvención cada dos meses sin límite de edad con este único requisito vía Banco de la Nación

¿Cómo y cuándo se efectuará el pago de la pensión del programa CONTIGO?

Padrón de
Usuarios		PeriodoRecepción de información
de entidades		Generación del listado
de Padrón de Usuarios		Aprobación del Padrón de Usuarios con Resolución de Dirección EjecutivaTransferencia de la pensión no contributiva en cuenta
IEnero - Febrero30/01/202617/02/202619/02/202623/02/2026
IIMarzo - Abril01/04/202620/04/202622/04/202624/04/2026
IIIMayo - Junio04/06/202615/06/202617/06/202619/06/2026
IVJulio - Agosto05/08/202617/08/202619/08/202621/08/2026
VSetiembre - Octubre07/10/202619/10/202621/10/202623/10/2026
VINoviembre - Diciembre19/11/202630/11/202602/12/202604/12/2026

Cabe mencionar que en Perú existen leyes que protegen a las personas con discapacidad severa que viven en pobreza. Una de ellas establece que quienes no tienen trabajo ni pensión tienen derecho a recibir un apoyo económico del Estado.

¿Cómo saber si eres beneficiario del programa CONTIGO?

Para verificar si eres beneficiario del programa, sigue estos sencillos pasos:

  • Ingresar al portal oficial del Programa Contigo
  • Digitar tu número de DNI
  • Ingresa tu clave digital
  • Automáticamente te aparece si eres parte del programa y si te toca cobrar.

Lo más visto
Lo último
Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Proinversión exigió a Petroperú S/86 millones para estudios y asesorías, pese a insolvencia financiera de la empresa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

