CONTIGO 2026: consulta el cronograma oficial de pagos del bono S/300 y si eres beneficiario de este programa del MIDIS
Este programa, gestionado por el MIDIS, busca atender necesidades básicas de quienes no cuentan con ingresos fijos, en cumplimiento de leyes de protección a personas con discapacidad severa en pobreza.
El Estado peruano cuenta con distintos programas de apoyo dirigidos a las personas más vulnerables del país. En ese contexto, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional CONTIGO dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el año 2026, con el fin de informar de manera clara a los beneficiarios sobre las fechas en las que podrán recibir este subsidio económico.
El programa CONTIGO es una ayuda económica que brinda el gobierno a personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza y no cuentan con ingresos fijos. A través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), este apoyo consiste en una pensión no contributiva que se entrega de forma periódica para cubrir necesidades básicas.
¿Cuántas veces se pagará la pensión del programa CONTIGO en 2026?
La resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE. define paso a paso cómo se organizarán los pagos del programa CONTIGO en 2026. Primero se fijan los días en que las entidades envían la información de los beneficiarios, luego se arma y se aprueba la lista oficial de personas que recibirán la pensión, y finalmente se indica la fecha exacta en la que el dinero se deposita en la cuenta. Este orden permite que los beneficiarios sepan con anticipación cuándo cobrarán y asegura que el apoyo económico se entregue de manera regular y sin desorden durante todo el año.
A propósito de ello, el cronograma presentado para el 2026 establece seis periodos de pago: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, setiembre-octubre y noviembre-diciembre, con depósitos que se realizarán entre febrero y diciembre.
¿Cómo y cuándo se efectuará el pago de la pensión del programa CONTIGO?
|Padrón de
Usuarios
|Periodo
|Recepción de información
de entidades
|Generación del listado
de Padrón de Usuarios
|Aprobación del Padrón de Usuarios con Resolución de Dirección Ejecutiva
|Transferencia de la pensión no contributiva en cuenta
|I
|Enero - Febrero
|30/01/2026
|17/02/2026
|19/02/2026
|23/02/2026
|II
|Marzo - Abril
|01/04/2026
|20/04/2026
|22/04/2026
|24/04/2026
|III
|Mayo - Junio
|04/06/2026
|15/06/2026
|17/06/2026
|19/06/2026
|IV
|Julio - Agosto
|05/08/2026
|17/08/2026
|19/08/2026
|21/08/2026
|V
|Setiembre - Octubre
|07/10/2026
|19/10/2026
|21/10/2026
|23/10/2026
|VI
|Noviembre - Diciembre
|19/11/2026
|30/11/2026
|02/12/2026
|04/12/2026
Cabe mencionar que en Perú existen leyes que protegen a las personas con discapacidad severa que viven en pobreza. Una de ellas establece que quienes no tienen trabajo ni pensión tienen derecho a recibir un apoyo económico del Estado.
¿Cómo saber si eres beneficiario del programa CONTIGO?
Para verificar si eres beneficiario del programa, sigue estos sencillos pasos:
- Ingresar al portal oficial del Programa Contigo
- Digitar tu número de DNI
- Ingresa tu clave digital
- Automáticamente te aparece si eres parte del programa y si te toca cobrar.