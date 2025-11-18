MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

La medida responde a la Ley N° 32215, que autoriza la actualización de la escala salarial para los servidores públicos de proyectos especiales | Foto: composición LR/Andina

La medida responde a la Ley N° 32215, que autoriza la actualización de la escala salarial para los servidores públicos de proyectos especiales | Foto: composición LR/Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú, mediante el Decreto Supremo N° 259-2025-EF, ha aprobado una nueva escala remunerativa para los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, que laboran en los proyectos especiales de Alto Mayo, Huallaga Central y Bajo Mayo, y Majes Siguas.

Esta reforma es parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que operan en proyectos de gran relevancia para el desarrollo regional, financiados a través de los presupuestos de los respectivos gobiernos regionales.

A quiénes aplica la nueva escala remunerativa

La medida, respaldada por la Ley N° 32215, busca garantizar una remuneración más adecuada para los servidores de los mencionados proyectos especiales, priorizando a los auxiliares, técnicos, profesionales y directivos.

Según el Decreto Supremo, la nueva escala establece salarios que van desde los S/3.900 hasta los S/14.300, dependiendo del cargo y el nivel ocupacional.

Conoce la nueva escala remunerativa aprobada por el MEF

La escala remunerativa aprobada por el MEF se desglosa de la siguiente manera:

Directivos :

: D-4: S/14.300

D-3: S/12.980

D-2: S/11.750

Profesionales :

: P-4: S/9.800

P-3: S/8.920

P-2: S/8.050

P-1: S/7.170

Técnicos :

: T-4: S/6.080

T-3: S/5.650

T-2: S/5.210

T-1: S/4.780

Auxiliares :

: A-2: S/4.500

A-1: S/3.900

Qué otros beneficios los servidores de proyectos especiales

Además de los salarios mensuales, los servidores de los proyectos especiales podrán recibir beneficios adicionales como gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como una bonificación por escolaridad.

Sin embargo, el Decreto Supremo establece que no se podrán recibir otras bonificaciones, incentivos o asignaciones fuera de los beneficios mencionados, salvo aquellos estipulados por la negociación colectiva o que estén previstos en la ley, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o la Asignación Familiar.

Desde cuándo se aplica la nueva escala salarial

El financiamiento de esta nueva escala será cubierto por los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales que gestionan los proyectos, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

La nueva escala comenzará a aplicarse en noviembre de 2025 para los proyectos de Alto Mayo y Huallaga Central y Bajo Mayo, mientras que el Proyecto Especial Majes Siguas la implementará en diciembre de 2025.