Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Los pensionistas del régimen regulado por la Ley 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) serán beneficiados con un incremento de S/100 mensuales, tras la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF y publicada en el diario oficial El Peruano, tiene como objetivo fortalecer el poder adquisitivo de los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

De acuerdo al Decreto Supremo N. 330-2025-EF, el alcance del beneficio se aplicará a pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones, personas con pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025 y pensionistas con pensiones que sean menores a S/ 1.000 mensuales. En el caso de los jubilados, se deberá acreditar un mínimo de 20 años de aportes al SNP.

De otro lado, se conoció que si un pensionista ya tuvo un incremento anterior por leyes de modernización, se entregará un diferencial para alcanzar los S/100 del nuevo ajuste. Cabe resaltar, que los usuarios podrán revisar los nuevos montos de forma automática mediante canales de pago del Estado sin trámites. Además, la ONP no podrá otorgar pensiones por encima de S/1.000 mensuales, ya que el decreto establece ese importe como tope máximo permitido dentro del régimen de la Ley 19990.

¿Desde cuándo se hará efectivo el incremento ONP?

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el reajuste de las pensiones se dará desde enero del 2026. Al respecto, la Oficina de Normalización Previsional explicó que el abono se hará efectivo desde febrero debido a que la planilla de enero ya está procesada.

El impacto anual de esta medida asciende a S/ 311 millones, monto que será financiado con cargo al presupuesto institucional de la ONP.