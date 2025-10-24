Luego de la aprobación del predictamen, la vigencia del Reinfo culminará el 31 de diciembre del 2026. Foto: Congreso

Luego de la aprobación del predictamen, la vigencia del Reinfo culminará el 31 de diciembre del 2026. Foto: Congreso

Con 14 votos a favor y 8 en contra, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una cuestión previa para que se convoque a una mesa técnica que reoriente el debate del proceso de formalización minera en el país. En dicho espacio participarían el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Colegio de Ingenieros, los propios parlamentarios y representantes de gremios de la pequeña minería.

Y es que, el predictamen planteado por el congresista Víctor Cutipa para ampliar el Reinfo no encontró el consenso suficiente para su aprobación y fue dejada de lado. Esta fórmula legislativa ordenaba también la suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo y la reincorporación de los más de 50.000 operadores que fueron depurados, lo que generó la oposición de varios legisladores.

No obstante, esta era una de las demandas de los integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), quienes se mantuvieron movilizados frente al Palacio Legislativo para ejercer presión sobre los parlamentarios.

Ampliación del Reinfo no es solución de fondo

Para el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, los integrantes de la Comisión de Energía y Minas buscaban el camino más sencillo que era aprobar una nueva ampliación del Reinfo y postergar la discusión de la Ley Mape para más adelante, pese a que han tenido varios meses para consensuar una fórmula. Su decisión no pierde de vista la búsqueda de votos de cara al proceso electoral venidero.

"Estamos en un contexto donde va a predominar el pragmatismo y el hecho de no buscar abrirse un nuevo frente de conflictividad social. A eso, hay que añadir el tema electoral que comienza a tener un peso. La ampliación del Reinfo no es una solución de fondo y en la medida que pasa el tiempo, el problema se va agravando", analizó.

A modo de balance, De Echave recordó que el proceso de formalización minera debía ser transitorio y excepcional. No obstante, sus constantes extensiones de plazo y la poca capacidad de fiscalización han desvirtuado su propósito original.