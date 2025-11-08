HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Economía

Reinfo: comisión del Congreso decidió postergar debate de predictamen que amplía su vigencia hasta el 2027

Integrantes de la Comisión de Energía y Minas presentaron aportes al predictamen que busca una nueva extensión del Reinfo. Discusión se retomará luego de la semana de representación y en medio de nuevas protestas anunciadas por la Confemin.

En poco más de un mes culminará la legislatura y la vigencia del Reinfo. La Comisión de Energía y Minas se alista para aprobación una nueva ampliación. Foto: composición LR/Congreso
En poco más de un mes culminará la legislatura y la vigencia del Reinfo. La Comisión de Energía y Minas se alista para aprobación una nueva ampliación. Foto: composición LR/Congreso

La Comisión de Energía y Minas del Congreso dejó en cuarto intermedio el predictamen que busca ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027 o cuando entre en vigencia la nueva Ley Mape. De esta manera, los integrantes de este grupo de trabajo retomarían la discusión tras la semana de representación que va del 10 al 14 de noviembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se adoptó luego del pedido del congresista Roberto Sánchez para incorporar algunos ajustes al texto, que fueron recogidos durante la sesión extraordinaria. Y es que, existen algunos puntos en controversia como la suspensión temporal de los procedimientos de exclusión del Reinfo que ejecutó el Minem y la reincorporación de los más de 50.000 inscritos que no habían cumplido los requisitos.

TE RECOMENDAMOS

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Carlincatura expone cómo el Congreso mantiene a flote la minería ilegal con la ampliación del REINFO

lr.pe

"La Comisión de Energía y Minas considera que la ampliación del plazo de vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2027 se justifica como una medida indispensable para garantizar que los mineros en proceso de formalización no queden abruptamente excluidos, evitando un retroceso hacia la ilegalidad y la agudización de los conflictos sociales", se lee en la exposición de motivos del predictamen.

La propuesta, que fue sustentada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, recoge cuatro proyectos de ley de los congresistas Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos), Wilson Quispe (Juntos por el Perú) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).

PUEDES VER: “Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

lr.pe

Reinfo: debate se postergó hasta mediados de noviembre

Ante el próximo vencimiento del plazo de vigencia del Reinfo, los congresistas apelaron a resumir sus aportes en textos sustitutorios. El primero en presentar una propuesta de redacción fue el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular), quien planteó que se le otorguen facultades al Poder Ejecutivo para que culmine el proceso de formalización minera.

Además, su iniciativa busca crear una nueva base de datos administrada por el Ministerio de Energía y Minas, "la cual tendrá una denominación diferente al Reinfo".En las disposiciones complementarias finales, también se establece el impulso de iniciativas legislativas complementarias orientadas a mejorar los marcos normativas del contrato de explotación minera y el instrumento de gestión ambiental.

El segundo en sustentar su texto sustitutorio fue el congresista de Podemos, Guido Bellido. Él insiste en que el proceso de formalización minera debe extenderse hasta por cuatro años más, o en su defecto, hasta que entre en vigor la postergada Ley Mape. De igual forma, incorporó una disposición para que los mineros artesanales inscritos en el Reinfo puedan realizar actividades en áreas concesionadas que no cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

PUEDES VER: "Invocamos al gobierno a que no permita una extensión más del Reinfo", afirma presidenta de la SNMPE

lr.pe

Desde la bancada fujimorista, no presentaron una redacción en específico, pero sí algunos aportes al predictamen. Patricia Juárez saludó que hayan algunas mejoras en el texto, pero mostró su disconformidad por permitir la suspensión de los procesos de exclusión del Reinfo y autorizar la reincorporación de los más de 50.000 apartados. En su opinión, el Minem debe evaluar caso por caso en un plazo razonable.

A su turno, la congresista Ruth Luque cuestionó la ausencia de los pueblos indígenas en los espacios de debate, pese a que ha cursado oficios a Víctor Cutipa para que facilite su participación. Asimismo, levantó su voz de protesta por una eventual suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo mediante un procedimiento administrativo culminado, el cual no ha sido impugnado.

"Lamento que no haya voluntad política de escuchar a quienes sufren los impactos de la pequeña y gran minería. Creo que las poblaciones indígenas tienen mucho que decir sobre los efectos que trae una nueva propuesta de ampliación del Reinfo, sin una cláusula expresa, sin compromisos ambientales y sin reducción progresiva de mercurio. Porque son sus ríos y su territorio el que se contamina", enfatizó.

El debate culminó tras el planteamiento que hizo el congresista Roberto Sánchez para ingresar a un cuarto intermedio, de modo que se recojan los aportes de los integrantes de la Comisión de Energía y Minas. Este pedido fue aceptado por los legisladores, quienes tienen más de un mes para resolver el destino del proceso de formalización minera, que culmina su vigencia el 31 de diciembre de este año.

PUEDES VER: Gobierno no define postura sobre Reinfo, mientras Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa de trabajo

lr.pe

Confemin convoca a una nueva marcha por ampliación del Reinfo

A través de sus redes sociales, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunció la convocatoria a una movilización nacional que se realizará a partir del 17 de noviembre. Sus exigencias siguen siendo las mismas: ampliación del Reinfo, la reversión de concesiones ociosas y una reforma minera.

"Esta gran jornada de lucha se desarrollará en defensa del derecho al trabajo, la formalización con reglas claras y la dignidad del minero peruano, garantizando la participación masiva de nuestras bases, federaciones, asociaciones y delegaciones regionales. ¡Sí a la ampliación del proceso de formalización por 5 años!", señalaron.

Notas relacionadas
Reinfo hasta 2027: Comisión se alista para debatir ampliación del registro de formalización minera por dos años más

Reinfo hasta 2027: Comisión se alista para debatir ampliación del registro de formalización minera por dos años más

LEER MÁS
Familiares de suboficial herido en enfrentamiento de mineras en Huánuco denuncian abandono de la Policía: “Su salud está empeorando"

Familiares de suboficial herido en enfrentamiento de mineras en Huánuco denuncian abandono de la Policía: “Su salud está empeorando"

LEER MÁS
Gobierno no define postura sobre Reinfo, mientras Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa de trabajo

Gobierno no define postura sobre Reinfo, mientras Congreso reclama presencia del Ejecutivo en mesa de trabajo

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP en 2025? Afiliados pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

LEER MÁS
“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Economía

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

¿Necesitas un préstamo? Banco de la Nación ofrece hasta S/100.000 para pagar hasta en 6 años: así podrás solicitarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025