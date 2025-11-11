La próxima semana podría definirse el destino del proceso de formalización minera. Confemin saldrá a las calles a presionar al Congreso. Foto: composición LR/Congreso | composición LR/Congreso

Una vez que culmine la semana de representación en el Congreso, la Comisión de Energía y Minas volverá a sesionar para decidir el destino del proceso de formalización minera. Ante la falta de avances concretos respecto a este tema, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) convocó a una nueva movilización a partir del lunes 17 de noviembre.

Entre los puntos centrales de su plataforma de lucha se encuentran la ampliación del Reinfo, la reversión de las concesiones ociosas y una ley de reforma minera. En conversación con este medio, Máximo Franco Bequer, explicó que incluirán entre sus demandas el retorno de las competencias a los gobiernos regionales, ya que el Ministerio de Energía y Minas no ha demostrado resultados en la formalización de la Mape.

"Desde el lunes 17 de noviembre estaremos en Lima. Tiene que ampliarse el proceso de formalización minera porque no hay una norma para poder seguir trabajando. Si no hacen eso, nos volveremos ilegales todos los mineros artesanales. Por cierto, debo destacar que la ampliación que se pide no es para nosotros, sino para las autoridades que no tienen capacidad", explicó el presidente de la Confemin a este medio.

Como se recuerda, la Comisión de Energía y Minas tiene pendiente formular un texto sustitutorio que recoja los aportes de los congresistas, funcionarios del Ejecutivo e instituciones técnicas. No obstante, existen una serie de puntos controversiales como la suspensión de los trámites de exclusión del Reinfo y la reincorporación de los más de 50.565 operadores que quedaron fuera del proceso. En lo que parece haber una mayoría de votos, es en extender el registro nuevamente.

Confemin insiste en ampliación del Reinfo por 5 años más

Franco Bequer insistió en que el proceso de formalización minera debe ser prorrogado por cinco años más, ya que dicho periodo permitirá garantizar seguridad jurídica de los operadores, sentar las bases para una transición ordenada hacia una nueva Ley Mape y evitar que miles de pequeños mineros queden fuera por imposibilidades operativas.

"Nosotros seguimos abogando que sea por cuatro o cinco años más, pero ya veremos qué deciden. Dos años, como plantean, es muy poco, pero también deberían tener en cuenta no solo la ampliación, sino también el sinceramiento de las coordenadas de todas las labores, el censo minero, la reincorporación de los 50.000 excluidos y la suspensión de trámites", agregó.

En otro momento, el dirigente de la Confemin reconoció que reformas más profundas como la reversión de concesiones ociosas y otros cambios a la Ley General de Minería pasarán a un segundo plano, puesto que se necesita una mayor cantidad de tiempo para analizar, consensuar y aprobar un texto que favorezca a los mineros artesanales

En lo que coincidió Franco Bequer con la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), es en denunciar el silencio del gobierno de José Jerí respecto al predictamen del Congreso. En su opinión, el Poder Ejecutivo opta por no decir nada, ya que prefieren evitar las críticas de la opinión pública.

"Desde que asumió la competencia de formalización, el Minem no ha cumplido su labor, sino que ha excluido a los mineros. Ellos, seguramente tienen el temor de decir algo para evitar que algún sector los esté criticando. Ahora, esperemos que los congresistas, tomen la decisión que les corresponde y que no se sometan al poder económico. Desde acá, les digo que hagan una ley para los mineros artesanales", sentenció.

Ampliación del Reinfo contaría con los votos

Como informó este diario, los promotores de una nueva prórroga del Reinfo tendrían el respaldo de darle luz verde a esta medida. Y es que, al bloque sólido de Juntos por el Perú, Podemos, Bancada Socialista, Perú Libre, algunos congresista de APP y Somos Perú, se suma la bancada de Fuerza Popular.

El grupo político que dirige Keiko Fujimori aboga por una extensión de un año adicional y una serie de modificaciones al texto elaborado por el equipo técnico de Víctor Cutipa. Entre estos cambios se encuentran ejecutar un Censo Nacional para la Mape, sincerar la ubicación de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como retirar la disposición que suspende los procedimientos de exclusión del Reinfo.

Probablemente, este último punto sea el principal factor de desacuerdo con las bancadas afines a la Confemin. No obstante, para William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas, los cálculos electorales harían que Fuerza Popular reedite sus votaciones del 2021 y 2024, cuando decidió respaldar en bloque la ampliación del Reinfo.

"Ahora, está abierta la posibilidad de que Fuerza Popular defina la votación con criterio electoral. Eso inclinaría la balanza y se lograría aprobar la ampliación del Reinfo, lo cual, significaría la muerte de la Ley Mape. Asuntos más profundos tendrá que verlos un nuevo gobierno bajo un amplio respaldo social. Este gobierno de sobrevivencia tiene poco margen", anotó.