La pensión de un afiliado de la ONP podría aumentar en un futuro a S/1.250. | Foto: El Peruano/composición LR

El debate sobre la mejora de las pensiones en el Perú vuelve a tomar fuerza. Ante la preocupación por el costo de vida y la situación económica de las personas adultas mayores, se ha planteado la posibilidad de un nuevo incremento en las pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), lo que elevaría el monto máximo a S/1.250 mensuales. Esta cifra representaría un avance significativo para miles de jubiladas y jubilados del sistema público.

Aunque ya se ha confirmado un reajuste reciente, esta nueva proyección responde a propuestas orientadas a garantizar una pensión más acorde con las necesidades básicas de los afiliados que contribuyeron durante largos años al Estado.

¿A quiénes beneficiaría este posible aumento?

El eventual incremento estaría destinado principalmente a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que reciben una pensión completa. Es decir, a quienes acreditaron 20 años o más de aportes durante su vida laboral y actualmente perciben el monto máximo permitido por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Si el aumento hasta S/1.250 se concreta, los beneficiarios serían pensionistas por jubilación, invalidez o regímenes especiales que cumplan con los requisitos establecidos y que ya cuenten con una pensión definitiva reconocida.

En cambio, quienes reciben pensiones proporcionales —destinadas a personas con menos de 20 años de aportes— no serían incluidos en este reajuste, ya que estos beneficios se rigen por una escala distinta. Del mismo modo, las pensiones por viudez, orfandad o ascendencia mantienen condiciones específicas y no se verían afectadas por esta modificación.

¿Cuáles son los requisitos que necesitan los pensionados?

Aunque la medida aún no ha sido oficializada, los criterios que se aplicarían seguirían la línea de ajustes anteriores. Entre los principales requisitos figuran:

Estar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP.

Contar con una pensión definitiva vigente al momento de aprobarse el aumento.

Haber cumplido con el mínimo de años de aportes exigidos por ley.

No recibir una pensión proporcional ni beneficios derivados.

El reajuste sería automático, por lo que los pensionistas no tendrían que realizar trámites adicionales ni presentar solicitudes para acceder al nuevo monto.

¿Por qué se plantea llegar a los S/1.250?

La propuesta de elevar el tope responde a la necesidad de reducir la brecha entre las pensiones y el costo real de vida, especialmente en sectores donde los jubilados dependen exclusivamente de su ingreso mensual para cubrir alimentación, salud y servicios básicos.

Especialistas señalan que un aumento progresivo permitiría mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y ofrecer mayor estabilidad económica a quienes han aportado durante décadas al sistema público.