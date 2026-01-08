HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Economía

Proinversión exige a Petroperú S/86 millones para estudios y asesorías, pese a insolvencia financiera de la empresa

ProInversión solicitó de manera urgente que Petroperú le transfiera S/86,4 millones, pese a que la empresa atraviesa una restricción de liquidez y destina sus ingresos al pago de acreencias financieras, bonos y proveedores.

Proinversión solicitó la transferencia de recursos que considera "críticos e indispensables".
Proinversión solicitó la transferencia de recursos que considera "críticos e indispensables".

A solo días de emitido el decreto de urgencia N.º 010-2025, que pone en manos de ProInversión el proceso de privatización de Petroperú, la agencia estatal solicitó a la petrolera, con carácter de urgencia, la transferencia inmediata de S/86,4 millones, equivalente al 60% del monto total autorizado de S/144 millones para financiar dicho proceso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La exigencia se produce pese a la insolvencia financiera que atraviesa la estatal, que enfrenta un problema de liquidez, es decir no cuenta con recursos suficientes para atender oportunamente sus obligaciones, considerando que el flujo que ingresa se destina al pago de acreencias financieras, bonos y proveedores.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Petroperú nombra a Rita López Saavedra como gerente general: ejecutará la ola de despidos

lr.pe

Mediante un oficio firmado por Fernando Alarcón Díaz, de la Secretaría General de ProInversión, y remitido el 5 de enero de 2026 a quien era entonces gerente general de Petroperú, Gustavo Villa Mora, la agencia estatal solicitó la transferencia de recursos que considera "críticos e indispensables" para iniciar las acciones de debida diligencia (due diligence), valorización de activos y la estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la empresa estatal.

El saldo restante, S/57.6 millones, deberá ser transferido en un plazo adicional de hasta 90 días hábiles, completando así los S/144 millones autorizados por el decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche de Año Nuevo por el régimen transitorio de José Jerí.

PUEDES VER: Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

lr.pe

Proinversión sin experiencia en hidrocarburos

"Esta medida es contradictoria. Se le exige a Petroperú un aporte de S/144 millones cuando todos conocemos su situación crítica", cuestionó el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, quien además apuntó a la falta de experiencia de ProInversión en el sector hidrocarburos.

"Basta recordar el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones (como Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna). ProInversión lleva años a cargo y no ha logrado resolverlo. En hidrocarburos, cualquier encargo que se le da es cero a la izquierda", añadió en diálogo con La República.

El proceso de masificación del gas natural en el país no es reciente. Sus antecedentes se remontan al proyecto denominado Siete Regiones, concebido para llevar este recurso a Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Sin embargo, la iniciativa ha acumulado sucesivos fracasos desde su planteamiento inicial en 2005. Su intento más reciente, en 2021, concluyó con la declaratoria de desierto del proceso, dejando nuevamente a estas regiones sin una solución concreta para el acceso al gas natural.

El decreto de urgencia y el oficio confirman, además, el acelerado cronograma que el Gobierno busca imprimir al proceso de privatización de Petroperú, trasladando a ProInversión no solo el diseño sino también la ejecución integral de una reestructuración que tendrá implicancias patrimoniales, financieras y políticas de gran alcance.

Exigen transparencia y control sobre la transferencia de S/144 millones

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) espresó su preocupación sobre la transferencia solicitada y exigió máxima transparencia y trazabilidad en el uso de estos recursos públicos, incluyendo la publicación de términos de referencia, contrataciones, consultorías, entregables, responsables y cronogramas.

El sindicato considera indispensable que la transferencia esté sujeta a control concurrente de la Contraloría General de la República y al seguimiento de las instancias competentes del Estado, dada la naturaleza estratégica de Petroperú para la seguridad energética del país

En el plano laboral, el STAPP rechaza que los procesos de reorganización trasladen costos a los trabajadores, afecten derechos o generen incertidumbre laboral, y solicita la instalación de un espacio formal de información y diálogo con Petroperú y las entidades involucradas.

El sindicato sostiene que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 presenta graves vicios de inconstitucionalidad. Afirma que vulnera los límites constitucionales de los decretos de urgencia, el control del Congreso y la protección del trabajo, y señala que no se configura el supuesto de urgencia extraordinaria, dado que los problemas financieros de Petroperú se arrastran desde 2022 y no constituyen un evento imprevisible que justifique el uso de este mecanismo excepcional.

Notas relacionadas
Petroperú alista despidos de hasta 1.800 trabajadores tras decreto privatizador: los primeros afectados

Petroperú alista despidos de hasta 1.800 trabajadores tras decreto privatizador: los primeros afectados

LEER MÁS
Ministro de Energía y Minas deberá responder por posibles consecuencias del decreto sobre Petroperú en escuelas

Ministro de Energía y Minas deberá responder por posibles consecuencias del decreto sobre Petroperú en escuelas

LEER MÁS
Petroperú: cambios en el directorio apuntan a retirar representación de trabajadores, denuncia frente sindical

Petroperú: cambios en el directorio apuntan a retirar representación de trabajadores, denuncia frente sindical

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Petroperú nombra a Rita López Saavedra como gerente general: ejecutará la ola de despidos

Petroperú nombra a Rita López Saavedra como gerente general: ejecutará la ola de despidos

LEER MÁS
Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas: los detalles

Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas: los detalles

LEER MÁS
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

LEER MÁS
Pago de pensiones ONP inicia este 12 de enero: revisa aquí el cronograma completo de depósitos, vía Banco de la Nación

Pago de pensiones ONP inicia este 12 de enero: revisa aquí el cronograma completo de depósitos, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Economía

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Perú bate récord Guinness con el Túnel Ollachea: la recién inaugurada obra en Puno es única en su tipo y atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Moody’s: Las petroleras de Estados Unidos y Europa, las mejor posicionadas tras la intervención de Trump en Venezuela, ¿Cuáles son?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025