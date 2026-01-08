HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España
EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Economía

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

De acuerdo con la Resolución N.º 234-2025/CCD-INDECOPI, la autoridad declaró fundada la denuncia al concluir que D' Masa incurrió en competencia desleal en perjuicio de María Almenara.

Indecopi falla a favor de María Almenara y multa a pastelería peruana por imitar sus empaques
Indecopi falla a favor de María Almenara y multa a pastelería peruana por imitar sus empaques | Foto: Composición LR

Indecopi multó con S/21.316,88 a una pastelería peruana tras detectar coincidencias entre sus empaques y los utilizados por la cadena María Almenara. Según señaló la institución, la apariencia de las cajas generaba confusión en el mercado y podía inducir a error al público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las empresas denunciadas fueron Farina y Payped, operadoras de la panadería D’ Masa, las cuales sostuvieron que el uso de tonalidades inspiradas en la bandera del Perú en sus empaques tenía un sustento legítimo. Sin embargo, el Indecopi desestimó este argumento y aplicó una sanción de 1,99 UIT por el uso de una caja de torta con rombos bicolores, además de 1,99 UIT adicionales por otra presentación que incorporaba bandas en esos mismos tonos.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

lr.pe

María Almenara denunció a la pastelería "D'Masa" con Indecopi

Según la Resolución N.º 234-2025/CCD-INDECOPI, difundida por Perú Retail, se determinó que existieron actos de competencia desleal en la modalidad de confusión en el caso que enfrentó a la cadena María Almenara y la pastelería D' Masa, tras una denuncia presentada el 7 de julio de 2025 por su administrador. La autoridad concluyó que el uso de determinados colores, cajas y diseños podía inducir a los consumidores a error sobre el origen empresarial de los productos.

En el análisis del caso, el organismo regulador tomó en cuenta que María Almenara mantiene una imagen comercial uniforme en todos sus establecimientos, la cual incluye los empaques utilizados para la venta de sus productos. Esta identidad visual consolidada fue considerada un elemento relevante para establecer que la imitación de dichos rasgos permitía a la empresa denunciada obtener una ventaja indebida en el mercado peruano.

Como medida correctiva, el Indecopi ordenó a Farina Light E.I.R.L. y Payped E.I.R.L. cesar de manera inmediata y definitiva el uso de los elementos observados. Además, impuso dos multas de 1,99 UIT cada una (equivalentes a S/ 10.658,44 por infracción) debido a la comercialización de empaques y presentaciones con formas y colores similares.

Notas relacionadas
Peruano que le ganó el juicio a Louis Vuitton explicó cómo fue el procedimiento: ''Nadie puede tratarnos discriminatoriamente"

Peruano que le ganó el juicio a Louis Vuitton explicó cómo fue el procedimiento: ''Nadie puede tratarnos discriminatoriamente"

LEER MÁS
Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
AETAI: Tras nuevo cobro internacional en el aeropuerto Jorge Chávez, Lima pierde vuelos frente a países vecinos

AETAI: Tras nuevo cobro internacional en el aeropuerto Jorge Chávez, Lima pierde vuelos frente a países vecinos

LEER MÁS
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
Petroperú designa a Rita López Saavedra como nueva gerente general: funcionaria ejecutará la ola de despidos

Petroperú designa a Rita López Saavedra como nueva gerente general: funcionaria ejecutará la ola de despidos

LEER MÁS
Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas: los detalles

Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas: los detalles

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Proinversión exigió a Petroperú S/86 millones para estudios y asesorías, pese a insolvencia financiera de la empresa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025