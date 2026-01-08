Indecopi falla a favor de María Almenara y multa a pastelería peruana por imitar sus empaques | Foto: Composición LR

Indecopi multó con S/21.316,88 a una pastelería peruana tras detectar coincidencias entre sus empaques y los utilizados por la cadena María Almenara. Según señaló la institución, la apariencia de las cajas generaba confusión en el mercado y podía inducir a error al público.

Las empresas denunciadas fueron Farina y Payped, operadoras de la panadería D’ Masa, las cuales sostuvieron que el uso de tonalidades inspiradas en la bandera del Perú en sus empaques tenía un sustento legítimo. Sin embargo, el Indecopi desestimó este argumento y aplicó una sanción de 1,99 UIT por el uso de una caja de torta con rombos bicolores, además de 1,99 UIT adicionales por otra presentación que incorporaba bandas en esos mismos tonos.

María Almenara denunció a la pastelería "D'Masa" con Indecopi

Según la Resolución N.º 234-2025/CCD-INDECOPI, difundida por Perú Retail, se determinó que existieron actos de competencia desleal en la modalidad de confusión en el caso que enfrentó a la cadena María Almenara y la pastelería D' Masa, tras una denuncia presentada el 7 de julio de 2025 por su administrador. La autoridad concluyó que el uso de determinados colores, cajas y diseños podía inducir a los consumidores a error sobre el origen empresarial de los productos.

En el análisis del caso, el organismo regulador tomó en cuenta que María Almenara mantiene una imagen comercial uniforme en todos sus establecimientos, la cual incluye los empaques utilizados para la venta de sus productos. Esta identidad visual consolidada fue considerada un elemento relevante para establecer que la imitación de dichos rasgos permitía a la empresa denunciada obtener una ventaja indebida en el mercado peruano.

Como medida correctiva, el Indecopi ordenó a Farina Light E.I.R.L. y Payped E.I.R.L. cesar de manera inmediata y definitiva el uso de los elementos observados. Además, impuso dos multas de 1,99 UIT cada una (equivalentes a S/ 10.658,44 por infracción) debido a la comercialización de empaques y presentaciones con formas y colores similares.