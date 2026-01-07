Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Becarios ganadores cuestionan la reinterpretación de las bases y sostienen que mantienen la condición de estudiantes.

Becarios ganadores cuestionan la reinterpretación de las bases y sostienen que mantienen la condición de estudiantes.

Más de 2.100 estudiantes ganadores de la Beca Permanencia 2025 no recibirán la subvención económica correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero, febrero y marzo de 2026. El perjuicio se origina como consecuencia de los retrasos administrativos del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec) en la publicación de la resolución jefatural de adjudicación, denuncia la Red Nacional de Juventudes (Renajuv).

La República revisó dos cronogramas oficiales del concurso Beca Permanencia 2025 y comprobó que el proceso fue modificado en pleno desarrollo. En el primer cronograma, la publicación de la resolución jefatural que aprueba la lista de becarios estaba prevista desde el 24 de noviembre; sin embargo, en un segundo cronograma modificado, dicha publicación se reprogramó para realizarse desde el 4 de diciembre. Pese a ello, la resolución fue finalmente emitida recién el 18 de diciembre, cuando en varias universidades públicas el ciclo académico ya había culminado, situación que hoy se utiliza como argumento para negar la subvención correspondiente a los meses de verano.

En su definición, la Beca Permanencia está dirigida a estudiantes de universidades públicas en situación de pobreza y pobreza extrema, y busca cubrir gastos básicos como alimentación, movilidad local y útiles de estudio, con el objetivo de garantizar la continuidad académica. Sin embargo, este año la demora en el proceso ha generado la exclusión de becarios y cuestionamientos sobre la interpretación de las bases del concurso.

La resolución llegó después del cierre de clases

De acuerdo con el cronograma modificado del concurso, la publicación de la resolución jefatural que aprueba la lista de becarios debía realizarse desde el 4 de diciembre. Sin embargo, la resolución recién fue emitida el 18 de diciembre, cuando en muchas universidades públicas el ciclo académico ya había culminado. En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, culminó el 5 de diciembre y los estudiantes fueron informados que no recibirán.

Este desfase no es un dato menor. Según Pronabec, las bases del concurso establecen que la subvención se otorga "desde la adjudicación, siempre que el estudiante se encuentre realizando estudios", por lo que quienes culminaron clases antes del 18 de diciembre deberán esperar hasta el inicio de su siguiente ciclo académico para recibir el apoyo económico.

En universidades públicas como San Marcos, la UNI, Villarreal, San Martín, Barranca, Jaén, Hermilio Valdizán y la Tecnológica de Lima Sur, los estudiantes fueron informados de que no recibirán la subvención durante el verano, pese a haber ganado la beca y haber cumplido todos los requisitos exigidos.

"Las bases no señalan matrícula vigente"

Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), señaló a este diario que en la reunión sostenida el 19 de diciembre con el ministro de Educación Jorge Figueroa Guzmán se les aseguró que la Beca Permanencia 2025 contaba con financiamiento, compromiso que, afirma, no se está cumpliendo.

"Hemos visto una reinterpretación de las bases y del cronograma para argumentar que no se puede otorgar la subvención a miles de jóvenes. Es un número importante de estudiantes afectados y las bases no detallan de manera expresa que la condición de estudiante se limite únicamente al periodo de clases, menos a matrícula vigente", sostuvo.

"La causa que analizamos es el problema presupuestal que tiene Pronabec. La directora y la viceministra de Educación Cecilia García nos dijo que había una deuda de S/130 millones. Pronabec no ha tenido recursos para financiar y ahora se están amparando en una cuestión legal", agregó.

Pronabec se ampara en las bases, pero estudiantes cuestionan "reinterpretación"

Consultado por La República, Pronabec señaló que no se está aplicando un criterio distinto al de convocatorias anteriores, y que el inicio del pago se rige estrictamente por lo establecido en las bases de la Beca Permanencia 2025.

"La subvención se otorga a los ganadores que se encontraban estudiando cuando se emitió la resolución de adjudicación, el 18 de diciembre. Por ello, no corresponde el pago a quienes concluyeron sus clases antes de dicha fecha, sino desde su próximo ciclo académico”, indicó la entidad.

Precisó además que cuenta con los recursos para financiar a los 7.983 nuevos becarios, pero que el primer pago de subvención solo se otorgará a 5.854, confirmando a este diario que 2.129 beneficiarios no recibirán el apoyo económico de S/929 durante el verano y deberán esperar hasta marzo o abril, según el calendario de su universidad.

"Seguimos siendo estudiantes"

Para los estudiantes afectados, la interpretación de Pronabec resulta restrictiva y descontextualizada. Arlington Cueva Uvidia, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuestiona que se limite la condición de estudiante únicamente a la asistencia a clases.

"Las bases son ambiguas. Seguimos siendo estudiantes aunque no haya clases. Muchos alquilamos cuartos, llevamos cursos de verano, cursos de Excel o inglés. La asesora de Pronabec nos aseguró que no nos preocupáramos, que la subvención se iba a otorgar", apuntó.

En la misma línea, Wagner Sandoval, estudiante de Contabilidad, advierte que la subvención no solo cubre clases regulares, sino la formación integral que hoy exige el mercado laboral. "Necesitamos cursos que la universidad no brinda. Con la beca podemos acceder a capacitación que nos permite incluso postular a trabajos", indicó.

El reclamo de los estudiantes apunta a que Pronabec traslada a los becarios las consecuencias de sus propias demoras administrativas, desnaturalizando el objetivo de la Beca Permanencia, que es garantizar la continuidad de los estudios en contextos de alta vulnerabilidad económica.

Además, recuerdan que en convocatorias anteriores sí se otorgaron subvenciones durante el verano, aun cuando no se desarrollaban clases regulares, considerando la condición permanente de estudiante y la continuidad académica.

Movilización

Este viernes 9 de enero, miles de estudiantes se movilizarán hacia los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir mayor presupuesto que permita cubrir la Beca 18, ya que actualmente solo existirían recursos para financiar cerca de 2.000 de las 20.000 becas anunciadas, tal como lo adelantó La República y que fue admitido finalmente por el propio Minedu.