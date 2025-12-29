Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi
Según las investigaciones del Indecopi, Alfin Banco realizó modificaciones no autorizadas en el correo electrónico registrado del cliente en su banca móvil, así como asignó cinco cuentas de ahorro al consumidor sin su solicitud.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ordenó a Alfin Banco, en segunda y última instancia, devolver a uno de sus clientes la suma de S/ 264.179,90. De acuerdo con la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la entidad financiera vulneró el Código de Protección y Defensa del Consumidor al asignar cinco cuentas de ahorro al consumidor sin su solicitud y permitir 27 operaciones no reconocidas, lo que evidenció fallas en sus sistemas de seguridad.
Mediante la Resolución 3934-2025/SPC-INDECOPI, la institución reguladora señaló que el monto ordenado a devolver comprende las operaciones no reconocidas, las comisiones, el cargo por ITF y los intereses legales acumulados desde la fecha de los cargos.
Indecopi impuso multa de más de S/121.070 a Alfin Banco
Según las investigaciones de Indecopi, Alfin Banco permitió un total de 27 operaciones no reconocidas y realizó modificaciones no autorizadas en el correo electrónico registrado del cliente en su banca móvil. Además, la entidad bancaria habría asignado cinco cuentas de ahorro sin solicitud previa del usuario.
Por obligar al cliente a asumir prestaciones no solicitadas ni pactadas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual impuso una multa de 22,63 UIT, equivalente a S/ 121.070 aproximadamente. De acuerdo con Indecopi, este caso dejó en evidencia prácticas comerciales indebidas y deficiencias en la calidad del servicio financiero ofrecido.
Alfin Banco fue sancionado anteriormente por el MINJUSDH
La sanción de Indecopi no es la única que ha recibido Alfin Banco. Anteriormente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), mediante la Autoridad Nacional de Portección de Datos Personales, sancionó con una multa de 139,32 UIT (equivalentes a S/669.000 aproximadamente) por hacer uso indebido de los datos personales de ciudadanos tales como su fecha de nacimiento, el número de ubigeo, dirección, teléfono, grado de instrucción, situación laboral, entre otros.