Economía

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Según las investigaciones del Indecopi, Alfin Banco realizó modificaciones no autorizadas en el correo electrónico registrado del cliente en su banca móvil, así como asignó cinco cuentas de ahorro al consumidor sin su solicitud.

Alfin Banco asignó al cliente cinco cuentas de ahorro sin solicitud previa.
Alfin Banco asignó al cliente cinco cuentas de ahorro sin solicitud previa. | Foto: composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ordenó a Alfin Banco, en segunda y última instancia, devolver a uno de sus clientes la suma de S/ 264.179,90. De acuerdo con la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la entidad financiera vulneró el Código de Protección y Defensa del Consumidor al asignar cinco cuentas de ahorro al consumidor sin su solicitud y permitir 27 operaciones no reconocidas, lo que evidenció fallas en sus sistemas de seguridad.

Mediante la Resolución 3934-2025/SPC-INDECOPI, la institución reguladora señaló que el monto ordenado a devolver comprende las operaciones no reconocidas, las comisiones, el cargo por ITF y los intereses legales acumulados desde la fecha de los cargos.

PUEDES VER: Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi impuso multa de más de S/121.070 a Alfin Banco

Según las investigaciones de Indecopi, Alfin Banco permitió un total de 27 operaciones no reconocidas y realizó modificaciones no autorizadas en el correo electrónico registrado del cliente en su banca móvil. Además, la entidad bancaria habría asignado cinco cuentas de ahorro sin solicitud previa del usuario.

Por obligar al cliente a asumir prestaciones no solicitadas ni pactadas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual impuso una multa de 22,63 UIT, equivalente a S/ 121.070 aproximadamente. De acuerdo con Indecopi, este caso dejó en evidencia prácticas comerciales indebidas y deficiencias en la calidad del servicio financiero ofrecido.

PUEDES VER: Indecopi podría multar a Falabella con más de S/2 millones por presuntas trabas en presentación de reclamos de usuarios

Alfin Banco fue sancionado anteriormente por el MINJUSDH

La sanción de Indecopi no es la única que ha recibido Alfin Banco. Anteriormente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), mediante la Autoridad Nacional de Portección de Datos Personales, sancionó con una multa de 139,32 UIT (equivalentes a S/669.000 aproximadamente) por hacer uso indebido de los datos personales de ciudadanos tales como su fecha de nacimiento, el número de ubigeo, dirección, teléfono, grado de instrucción, situación laboral, entre otros.

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Caso Chinchero: juez de Estados Unidos declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones

Caso Chinchero: juez de Estados Unidos declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones

Precio del dólar hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Economía

¿Eres arrendador? Ya no tributarás por rentas no cobradas a partir del 2026, según cambio aprobado por el Congreso

Congreso: proponen aumentar pago adicional por trabajo nocturno y recargos claros en horas extras

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

