Economía

Mineros artesanales retomarán protestas para exigir la ampliación del Reinfo y una nueva Ley Mape

La Confemin convocó a una movilización indefinida en Lima hasta lograr la aprobación de la Ley Mape en el Congreso. A partir del 20 de octubre, delegaciones regionales demandarán además que se extienda el plazo del Reinfo y que se reviertan la concesiones mineras.

Quedan más de dos meses para que culmine la vigencia del Reinfo y hasta ahora, no avanza la aprobación de la Ley Mape. Foto: Carlos Félix/La República
Quedan más de dos meses para que culmine la vigencia del Reinfo y hasta ahora, no avanza la aprobación de la Ley Mape. Foto: Carlos Félix/La República

A través de sus redes sociales, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunció que volverá a salir a las calles de Lima este lunes 20 de octubre para exigir al Congreso que agilice la aprobación de la Ley Mape y que se amplíe el plazo de formalización minera.

Como se recuerda, quedan pocos más de dos meses para que venza la vigencia del Reinfo y hasta ahora, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, no ha puesto a debate el dictamen de la norma que reemplace a este mecanismo que ha servido como escudo de impunidad para la minería ilegal.

"No tenemos opción. Ya vence el proceso de formalización el 31 de diciembre y, el Congreso nos viene meciendo. Si no nos movilizamos de forma indefinida, no hay ley. Hemos coordinado con otras organizaciones sociales como comunidades campesinas, ronderos, reservistas y jóvenes para que se sumen a esta lucha", explicó a este medio Magno Palomino. coordinador nacional de la Confemin.

De igual forma, recordó que existe un texto formulado por la anterior presidencia de la Comisión de Energía y Minas que debe servir como base para aprobar la Ley Mape. Dicha propuesta legislativa cuestionada por especialistas contiene la inclusión de una servidumbre minera, la exención de responsabilidad penal, el derecho de preferencia para petitorios mineros en comunidades campesinas y pueblos indígenas, entre otros puntos.

A la par, la mesa técnica liderada por el Ministerio de Energía y Minas remitió hace algunos meses un documento con 11 aportes para darle luz verde a esta norma. En resumen, se propone un nuevo régimen simplificado de inicio y reinicio de actividades mineras, la promoción y asistencia técnica para pequeños mineros, incentivos a la suscripción de contratos de explotación, así como la implementación de una plataforma tecnológica que permita registrar en tiempo real las transacciones comerciales.

Mineros demandan reversión de concesiones

Otro de los puntos de la plataforma de lucha de la Confemin es la reversión de concesiones ociosas. Y es que, existen más de 20 millones de hectáreas que llevan varios años sin ser trabajadas, de acuerdo con datos de INGEMMET. En ese sentido, el gremio minero arguye que estas licencias deben ser revocadas y entregadas a los pequeños mineros.

Al respecto, existen una serie de proyectos de ley en el Congreso que persiguen dicha finalidad. Por ejemplo, el parlamentario Roberto Sánchez presentó a inicios de septiembre un proyecto de ley para terminar con el acaparamiento de concesiones mineras. Para este propósito, propone reducir el tiempo de caducidad de las concesiones ociosas de 30 a 15 años y mantener el pago de derecho de vigencia en US$3, pero solo sobre 10.000 hectáreas.

En síntesis con las demandas de Confemin, Sánchez también busca extender el plazo de vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape. Su iniciativa se sustenta en la necesidad de proteger a los más de 50.000 trabajadores mineros que fueron excluidos del proceso de formalización por no cumplir los requisitos mínimos.

"Desde el momento que el Minem se ha hecho cargo del proceso, ningún minero ha sido formalizado. Hay 5.000 expedientes sobre uso de explosivos y no resuelven. Con se ello, se dan cuenta de la incapacidad del ministro y del director de formalización minera. 2.500 expedientes sobre reconsideración se presentaron, y ninguno han resuelto. Debemos defender nuestro trabajo y fortalecer la unidad con otros sectores sociales", exclamó Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin, durante la audiencia descentralizada en Secocha, una pequeña localidad en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná. Arequipa.

