Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Economía

Nueva ampliación del Reinfo al 2026 va “agravar los problemas de minería ilegal y criminalidad en el Perú”

Alicia Abanto exadjunta de la Defensoría del Pueblo advierte que predictamen que amplía el Reinfo hasta diciembre del 2026 va a generar más ilegalidad e incremento de la criminalidad en el país.

Luego de 9 años de vigencia del Reinfo, "solo el 2.31 % de los inscritos culminaron el proceso de formalización", según el CAL. Foto: difusión
Luego de 9 años de vigencia del Reinfo, "solo el 2.31 % de los inscritos culminaron el proceso de formalización", según el CAL. Foto: difusión | difusión

Un predictamen del Congreso busca extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026 y reincorporar a los que se habían excluido a través de decreto supremo. Esta iniciativa será debatida mañana en la Comisión de Energía y Minas y de ser aprobada, pasaría al Pleno.

Al respecto, Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló a La República que lo que se plantea es la modificación del artículo 6 del decreto legislativo 1293. Y la propuesta es la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026.

PUEDES VER: Reinfo: Congreso busca ampliar vigencia del proceso de formalización minera hasta el 2029

Pero adicionalmente también se establece que hay una suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo, porque el Ministerio de Energía y Minas, dentro de su marco legal, puede hacer la evaluación de esos registros y puede hacer la exclusión.

“Pero bajo esta ley quedaría, si se aprobara esta propuesta, también hasta el 31 de diciembre del 2026, quedaría suspendida la tramitación de procedimientos de exclusión del Reinfo. Es decir, el Ejecutivo no podría volver a realizar exclusiones de este registro”, explicó Abanto.

Asimismo, dijo que este proyecto norma establece que se reincorporarán nuevamente al registro las  personas naturales o jurídicas que fueron excluidas hace algunas semanas a través de un decreto supremo que publicó el Ministerio de Energía y Minas.

Graves consecuencias

Al estar en el Reinfo un minero puede comprar insumos, desarrollar su actividad, incluso si está en una concesión ajena, trabajar sin contra de explotación, sin licencia ambiental y su actividad no es considerar un delito. Una especie de legalidad disfrazada, explica Abanto.

Y así van 10 años de funcionamiento de este registro, pero no se han dado resultados en relación a la formalización.

“Entonces, este esquema que se ha desarrollado alrededor del Reinfo lo que genera es más ilegalidad e incluso también ha facilitado el incremento de la penetración de la criminalidad organizada en ciertos territorios donde hay minería ilegal”.

“Las redes criminales aprovechan los vacíos legales, aprovechan las debilidades institucionales, aprovechan el Reinfo para operar con impunidad. Porque incluso la prensa ha revelado que en Pataz, por ejemplo, se identificaron algunas inscripciones en el Reinfo más bien vinculadas a las actividades ilícitas de bandas criminales”, agregó.

Cabe señalar que el plazo del Reinfo es solamente hasta diciembre del 2025. Por eso el Congreso está interesado en debatir la norma.

“Ampliar el Reinfo es una medida que va a agravar los problemas de minería ilegal en el Perú. Va a dar facilidad, más bien, a todas las organizaciones criminales de ampliar su control del territorio”, apuntó la experta.

Abanto señaló que es necesario una alternativa al Reinfo a través de la creación de un nuevo marco para la trazabilidad de la actividad de pequeña minería y minería personal.

