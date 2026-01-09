HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Congreso: presentarán moción de vacancia contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

El congresista Segundo Montalvo anunció que impulsará la vacancia del presidente encargado José Jerí por el decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche, el cual dispone una privatización encubierta de Petroperú y pone en riesgo la seguridad energética del país.

Perú Libre presentará la moción de vacancia presidencial a la brevedad, anunció el congresista Segundo Montalvo.
Perú Libre presentará la moción de vacancia presidencial a la brevedad, anunció el congresista Segundo Montalvo.

El congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) anunció que presentará una moción de vacancia contra el presidente encargado, José Jerí, a raíz del decreto de urgencia N.° 010-2025- publicado cuando todos celebraban Año Nuevo- que encamina a la privatización de la empresa Petróleos del Perú (Petroperú).

El parlamentario sostuvo que dicha norma pone en riesgo la seguridad energética del país y constituye una "privatización encubierta" de la empresa estatal, por lo que consideró necesario que el Congreso evalúe la continuidad del jefe de Estado encargado.

PUEDES VER: Tras ser declarado en rebeldía en EE. UU., Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Perú Libre busca cerrar apoyo antes de la semana de representación

Consultado por La República, desde el despacho del congresista indicaron que la redacción final de la moción de vacancia se concluirá la próxima semana y se comenzará con la recolección de firmas, junto con otras agrupaciones políticas, para la cual se necesitan 33 firmas mínimas requeridas para formalizar la presentación del documento ante el Congreso.

"El congresista Segundo Montalvo está coordinando con su bancada, incluido el vocero Flavio Cruz. Se espera que se consigan las firmas requeridas antes del inicio de la semana de representación programada para el 26 de enero", señalaron a este diario desde su despacho.

PUEDES VER: Petroperú alista despidos de hasta 1.800 trabajadores tras decreto privatizador: los primeros afectados

Montalvo remarcó que Petroperú es una industria estratégica para el país, por lo que defendió la necesidad de preservar la soberanía e independencia energética del Perú, frente a decisiones que, según indicó, debilitan el rol del Estado en el sector hidrocarburos.

Gobierno ausente para explicar su decreto de urgencia

Recordemos que el último jueves, los principales representantes del Gobierno como el premier Ernesto Álvarez, la ministra de Economía Denisse Miralles y el ministro de Energía y Minas Luis Bravo de la Cruz, impulsores del decreto que privatiza a la petrolera, se ausentaron en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para explicar el impacto que generaría esta medida, sobre todo en los usuarios.

La ausencia fue cuestionada por los participantes de la sesión, en la que se analizó el impacto que tendría la eventual privatización y salida de la empresa estatal sobre los precios de los combustibles, la canasta básica y el empleo. A ello se suma el riesgo de desabastecimiento en zonas alejadas, donde el sector privado no suele operar porque no le es rentable. 

