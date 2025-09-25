¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile y en qué canal ver la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2025? El encuentro, por la vuelta de los cuartos de final, se jugará este jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y será transmitido por DSports y DGO, en todo Sudamérica. Asimismo, puedes seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por cuartos de la Copa Sudamericana 06:50 Alianza Lima vs la U. de Chile pronósticos Betsson: gana Alianza Lima (4.15), empate (3.35), gana U. de Chile (1.82)

Betano: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.50), gana U. de Chile (1.91)

Bet365: gana Alianza Lima (4.20), empate (3.50), gana U. de Chile (1.83)

Inkabet: gana Alianza Lima (4.25), empate (3.62), gana U. de Chile (1.85)

Coolbet: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.40), gana U. de Chile (1.85)

Doradobet: gana Alianza Lima (4.50), empate (3.66), gana U. de Chile (1.81). 06:00 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs la U. de Chile? El partido de hoy entre Alianza Lima vs la U. de Chile arranca a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) 05:10 ¡Bienvenidos! Buenos días a todos los lectores de La República Deportes, aquí podrás seguir toda la previa y el minuto a minuto de este partidazo entre Alianza Lima y la U. de Chile por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo de Néstor Gorosito va por el batacazo en Coquimbo tras el 0-0 en la ida y meterse por primera vez en semifinales de la Sudamericana. El plantel de Alianza Lima viajó con todos los futbolistas, incluido Carlos Zambrano que está suspendido, como muestra de unidad para afrontar este decisivo choque. Los íntimos vienen de golear 4-0 a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025 está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 p. m. (viernes 26).

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile?

En Perú, el Alianza Lima vs U. de Chile será transmitido por DSports y la plataforma streaming DGO. Conoce la guía detallada de canales para los demás países de Sudamérica, Estados Unidos y México.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Alianza Lima vs U. de Chile: alineaciones posibles

La principal novedad sería la inclusión de Alan Cantero en el once inicial de los íntimos. Por otro lado, la única baja de U. de Chile es Marcelo Díaz, quien presenta molestias físicas. En su lugar ingresaría Sebastián Rodríguez.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos U. de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima vs U. de Chile: pronósticos del partido

Las principales casas de apuestas dan como favorito a la U. de Chile.

Betsson: gana Alianza Lima (4.15), empate (3.35), gana U. de Chile (1.82)

Betano: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.50), gana U. de Chile (1.91)

Bet365: gana Alianza Lima (4.20), empate (3.50), gana U. de Chile (1.83)

Inkabet: gana Alianza Lima (4.25), empate (3.62), gana U. de Chile (1.85)

Coolbet: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.40), gana U. de Chile (1.85)

Doradobet: gana Alianza Lima (4.50), empate (3.66), gana U. de Chile (1.81).

¿Contra qué club juega el ganador del Alianza Lima vs U. de Chile?

El que se imponga en esta llave se enfrentará en semifinales a Lanús, que clasificó tras derrotar por 2-1 a Fluminense en el marcador global.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile por internet?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs U. de Chile por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma DGO y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.