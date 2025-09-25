HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Deportes

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile y en qué canal ver la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Tras igualar sin goles en la ida, Alianza Lima visitará a U. de Chile en Coquimbo por el pase a la semifinal de la Conmebol Sudamericana. Conoce AQUÍ el horario, alineaciones, canales de TV, historial y pronósticos del duelo.

Alianza Lima y U. de Chile igualaron sin goles en la ida. Foto: composición LR
Alianza Lima y U. de Chile igualaron sin goles en la ida. Foto: composición LR

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2025? El encuentro, por la vuelta de los cuartos de final, se jugará este jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y será transmitido por DSports y DGO, en todo Sudamérica. Asimismo, puedes seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por cuartos de la Copa Sudamericana

06:50
25/9/2025

Alianza Lima vs la U. de Chile pronósticos

Betsson: gana Alianza Lima (4.15), empate (3.35), gana U. de Chile (1.82)
Betano: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.50), gana U. de Chile (1.91)
Bet365: gana Alianza Lima (4.20), empate (3.50), gana U. de Chile (1.83)
Inkabet: gana Alianza Lima (4.25), empate (3.62), gana U. de Chile (1.85)
Coolbet: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.40), gana U. de Chile (1.85)
Doradobet: gana Alianza Lima (4.50), empate (3.66), gana U. de Chile (1.81).

06:00
25/9/2025

¿A qué hora juega Alianza Lima vs la U. de Chile?

El partido de hoy entre Alianza Lima vs la U. de Chile arranca a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena)

05:10
25/9/2025

¡Bienvenidos!

Buenos días a todos los lectores de La República Deportes, aquí podrás seguir toda la previa y el minuto a minuto de este partidazo entre Alianza Lima y la U. de Chile por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo de Néstor Gorosito va por el batacazo en Coquimbo tras el 0-0 en la ida y meterse por primera vez en semifinales de la Sudamericana. El plantel de Alianza Lima viajó con todos los futbolistas, incluido Carlos Zambrano que está suspendido, como muestra de unidad para afrontar este decisivo choque. Los íntimos vienen de golear 4-0 a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025 está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 p. m. (viernes 26).

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile?

En Perú, el Alianza Lima vs U. de Chile será transmitido por DSports y la plataforma streaming DGO. Conoce la guía detallada de canales para los demás países de Sudamérica, Estados Unidos y México.

  • Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)
  • Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Alianza Lima vs U. de Chile: alineaciones posibles

La principal novedad sería la inclusión de Alan Cantero en el once inicial de los íntimos. Por otro lado, la única baja de U. de Chile es Marcelo Díaz, quien presenta molestias físicas. En su lugar ingresaría Sebastián Rodríguez.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos
  • U. de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima vs U. de Chile: pronósticos del partido

Las principales casas de apuestas dan como favorito a la U. de Chile.

  • Betsson: gana Alianza Lima (4.15), empate (3.35), gana U. de Chile (1.82)
  • Betano: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.50), gana U. de Chile (1.91)
  • Bet365: gana Alianza Lima (4.20), empate (3.50), gana U. de Chile (1.83)
  • Inkabet: gana Alianza Lima (4.25), empate (3.62), gana U. de Chile (1.85)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.40), gana U. de Chile (1.85)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (4.50), empate (3.66), gana U. de Chile (1.81).

¿Contra qué club juega el ganador del Alianza Lima vs U. de Chile?

El que se imponga en esta llave se enfrentará en semifinales a Lanús, que clasificó tras derrotar por 2-1 a Fluminense en el marcador global.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile por internet?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs U. de Chile por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma DGO y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
El millonario monto que recibiría Alianza Lima si da el golpe frente a U. de Chile por Copa Sudamericana

El millonario monto que recibiría Alianza Lima si da el golpe frente a U. de Chile por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima fue agredido por barristas de la U. de Chile: club íntimo ya alertó a la Conmebol

Hincha de Alianza Lima fue agredido por barristas de la U. de Chile: club íntimo ya alertó a la Conmebol

LEER MÁS
Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

LEER MÁS
Diego Rebagliati revela el verdadero motivo por el que Sporting Cristal no fichó a Raúl Ruidíaz: "No les sirve en el proyecto"

Diego Rebagliati revela el verdadero motivo por el que Sporting Cristal no fichó a Raúl Ruidíaz: "No les sirve en el proyecto"

LEER MÁS
Atención, selección peruana: Conmebol planteó a FIFA ampliar a 64 equipos el Mundial 2030

Atención, selección peruana: Conmebol planteó a FIFA ampliar a 64 equipos el Mundial 2030

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump denuncia "triple sabotaje" en la ONU y exige cárcel por fallos en su discurso en la Asamblea: "Una verdadera vergüenza"

Fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió Venezuela este 24 de septiembre y se sintió en Colombia, según USGS

Tiroteo en oficina del ICE deja un inmigrante muerto y 2 heridos: cadáver de atacante fue hallado en edificio de Texas

Deportes

Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota