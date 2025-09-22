HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Deportes

Fluminense vs Lanús EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana?

Fluminense y Lanús se enfrentarán en el Estadio de Maracaná por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se espera un partido de ida y vuelta.

Fluminense vs Lanús EN VIVO. Foto: composición LR/Omar Neyra
Fluminense vs Lanús EN VIVO. Foto: composición LR/Omar Neyra

Un partidazo se vivirá en el Estadio de Maracaná cuando Fluminense se enfrente a Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos conjuntos se enfrentarán este martes desde las 7.30 p.m. (hora peruana) por el partido de vuelta. Recordamos que el partido de ida terminó 0-1 a favor del equipo argentino. El encuentro se podrá seguir desde la señal de Disney+ y también podrás encuentro el minuto a minuto aquí en La República Deportes.

El ganador de esta llave clasificará a semifinales y se enfrentará al vencedor del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima. Fluminense aún no ha conquistado la Copa Sudamericana, aunque fue finalista en 2009, cuando perdió la definición frente a Liga de Quito. En cambio, Lanús apunta a su segundo título en el certamen, tras el conseguido en 2013 ante Ponte Preta, y busca revancha de la final que en 2020 se le escapó frente a Defensa y Justicia.

lr.pe

¿A qué hora juega Fluminense vs Lanús?

El encuentro está programado para las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación La República te prepara la lista de horarios para lo demás países.

  • Perú: 7.30 p.m.
  • Chile: 9.30 p.m.
  • Argentina: 9.30 p.m.
  • Brasil: 9.30 p.m.
  • Uruguay: 9.30 p.m.
  • Paraguay: 9.30 p.m.
  • Bolivia: 8.30 p.m.
  • Venezuela: 8.30 p.m.
  • Colombia: 7.30 p.m.
  • Ecuador: 7.30 p.m.
  • México (CDMX): 6.30 p.m.
  • Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.
  • España: 2.30 a.m. (del viernes 26).

¿Dónde ver Fluminense vs Lanús?

El encuentro se podrá seguir desde la señal de Disney+. Te dejamos la lista de canales para otros países.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, Vivo Play, SBT
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN
  • Paraguay: Disney+ Premium, ESPN
  • Perú: Disney+ Premium, ESPN
  • Uruguay: Disney+ Premium, ESPN Colombia
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, ESPN

Alineaciones posibles de Fluminense vs Lanús

  • Fluminense: Fábio, Freytes, T. Silva,René, Guga, Hércules, Martineli, K. Serna, Acosta, A. Canobbio, Stum
  • Lanús: Losada, Canale, Izquierdos, Marcich, Perez, Cardozo, Medina, Salvio, Moreno, Segovia, Castillo

Cuotas para el Fluminense vs Lanús

  • Betsson: gana Fluminense (1.62), empate (3.45), gana Lanús (5.90)
  • Betano.pe: gana Fluminense (1.65), empate (3.55), gana Lanús (7.30)
  • bet365: gana Fluminense (1.60), empate (3.40), gana Lanús (6.50)
  • 1xBet: gana Fluminense (1.63), empate (3.54), gana Lanús (6.40)
