Alianza Lima se prepara para el gran partido de la Copa Sudamericana frente a U. de Chile. A menos de un día del encuentro, ya se sienten la emoción y los nervios por este partido tan esperado por los hinchas blanquiazules, quienes, tras el empate en el Estadio Matute, esperan obtener la victoria y así clasificarse a las semifinales, continuando con su historia en esta competición.

De lograr avanzar, los íntimos recibirían una suma económica considerable que contribuiría al fortalecimiento y mejora del equipo, solo por pasar de ronda.

¿Cuál es el premio por pasar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima mantiene un objetivo claro: avanzar a la siguiente fase con la meta de llegar a la final. Además, de lograrlo, podría obtener una importante suma económica. A continuación una lista del dinero que obtendría los blanquiazules si pasan de ronda.

Cuartos de fina l: $700.000 dólares.

l: $700.000 dólares. Semifinales : $800.000 dólares.

: $800.000 dólares. Subcampeón: $2.000.000 dólares.

$2.000.000 dólares. Campeón: $6.500.000 dólares.

¿Cuándo juega U. de Chile contra Alianza Lima?

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra U. de Chile?