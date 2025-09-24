El millonario monto que recibiría Alianza Lima si da el golpe frente a U. de Chile por Copa Sudamericana
Alianza Lima se alista para enfrentar a U. de Chile en un crucial partido de la Copa Sudamericana. El encuentro se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Coquimbo.
Alianza Lima se prepara para el gran partido de la Copa Sudamericana frente a U. de Chile. A menos de un día del encuentro, ya se sienten la emoción y los nervios por este partido tan esperado por los hinchas blanquiazules, quienes, tras el empate en el Estadio Matute, esperan obtener la victoria y así clasificarse a las semifinales, continuando con su historia en esta competición.
De lograr avanzar, los íntimos recibirían una suma económica considerable que contribuiría al fortalecimiento y mejora del equipo, solo por pasar de ronda.
¿Cuál es el premio por pasar a semifinales de la Copa Sudamericana?
Alianza Lima mantiene un objetivo claro: avanzar a la siguiente fase con la meta de llegar a la final. Además, de lograrlo, podría obtener una importante suma económica. A continuación una lista del dinero que obtendría los blanquiazules si pasan de ronda.
- Cuartos de final: $700.000 dólares.
- Semifinales: $800.000 dólares.
- Subcampeón: $2.000.000 dólares.
- Campeón: $6.500.000 dólares.
¿Cuándo juega U. de Chile contra Alianza Lima?
El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra U. de Chile?
- Argentina: DGO
- Bolivia: Tigo App
- Brasil: Paramount
- Chile: DGO
- Colombia: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Paraguay: Tigo App
- Perú: DGO
- Uruguay: DGO
- Venezuela: Disney+ Premium
- Estados Unidos: FuboTV