Deportes

El millonario monto que recibiría Alianza Lima si da el golpe frente a U. de Chile por Copa Sudamericana

Alianza Lima se alista para enfrentar a U. de Chile en un crucial partido de la Copa Sudamericana. El encuentro se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Coquimbo.

Alianza Lima ganaría millonario premio de pasar a semifinales de Copa Sudamericana. Foto: difusión
Alianza Lima se prepara para el gran partido de la Copa Sudamericana frente a U. de Chile. A menos de un día del encuentro, ya se sienten la emoción y los nervios por este partido tan esperado por los hinchas blanquiazules, quienes, tras el empate en el Estadio Matute, esperan obtener la victoria y así clasificarse a las semifinales, continuando con su historia en esta competición.

De lograr avanzar, los íntimos recibirían una suma económica considerable que contribuiría al fortalecimiento y mejora del equipo, solo por pasar de ronda.

lr.pe

¿Cuál es el premio por pasar a semifinales de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima mantiene un objetivo claro: avanzar a la siguiente fase con la meta de llegar a la final. Además, de lograrlo, podría obtener una importante suma económica. A continuación una lista del dinero que obtendría los blanquiazules si pasan de ronda.

  • Cuartos de final: $700.000 dólares.
  • Semifinales: $800.000 dólares.
  • Subcampeón: $2.000.000 dólares.
  • Campeón: $6.500.000 dólares.

¿Cuándo juega U. de Chile contra Alianza Lima?

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra U. de Chile?

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo App
  • Brasil: Paramount
  • Chile: DGO
  • Colombia: Disney+ Premium
  • Ecuador: Disney+ Premium
  • México: Disney+ Premium
  • Paraguay: Tigo App
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: FuboTV
