Eryc Castillo es uno de los goleadores de Alianza Lima en el 2025. Foto: ESPN

Eryc Castillo es uno de los goleadores de Alianza Lima en el 2025. Foto: ESPN

Alianza Lima no quiere despedirse de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto blanquiazul puso el descuento ante la U. de Chile y están en busca del empate para forzar los penales para clasificar a las semifinales del certamen internacional. El conjunto chileno cometió un error en salida, el cual fue bien aprovechado por los íntimos y pusieron el 1-2 en el marcador gracias a Eryc Castillo.

El talentoso extremo apareció por la banda derecha, se metió al centro del área y sacó un disparo potente para poner el primer gol de Alianza. Kevin Quevedo fue el encargado de brindar notable asistencia tras una buena jugada individual por el lado contrario.

Gol de Alianza Lima ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana

Corría el minuto 63 del partido. El Bulla tuvo problemas para salir jugando y Pedro Aquino recuperó el balón en el mediocampo. El pase fue dirigido para Quevedo, quien parecía que perdía el balón, pero logró quitárselo al rival para meter un centro raso al medio. Ahí fue donde apareció Castillo para mandarla a guardar en un esquina de lado derecho del portero.

¿Quién será el rival de Alianza Lima o U. de Chile en semifinales de Copa Sudamericana?

Lanús de Argentina aguarda al ganador del cruce entre Alianza Lima y la U. de Chile. El conjunto granate sorprendió recientemente al dejar fuera de competencia al poderoso Fluminense de Brasil en el histórico Maracaná.

Clasificados a semifinales de Copa Sudamericana 2025

Ya se conocen a 3 de los 4 clubes que disputarán las semifinales de la Conmebol Sudamericana. El último clasificado saldrá de la llave entre Alianza y U. de Chile.