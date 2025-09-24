Alianza Lima visitará a la U. de Chile este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en uno de los partidos más esperados de la jornada. La tensión se hizo presente en Chile tras un incendio registrado durante el tradicional banderazo de los hinchas locales.

El siniestro habría sido causado por pirotecnia en unos arbustos cerca de la Avenida Francisco de Aguirre, donde se ubica el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la Región de Coquimbo. Cinco compañías de bomberos, junto a Carabineros, acudieron al lugar para controlar la emergencia. También se reportaron enfrentamientos entre los hinchas y las fuerzas de seguridad.

Banderazo de hinchas de U. de Chile termina en incendio

Según La Tercera, los primeros informes señalaron que el llamado “hotelazo” incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales: el uso de pirotecnia habría provocado un incendio en los arbustos, donde se encuentra el Hotel Diego de Almagro.

Tras estos hechos, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, se pronunció ante Teletrece.

“Lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes. Primero, porque La Serena es una comuna patrimonial. Donde están, es un lugar histórico, al lado del faro. Voy a instar a que el club (la U) se haga cargo de todos los daños. Insto al Delegado Presidencial (Galo Luna) a que tomen las medidas respectivas. Es quien autoriza los partidos”, declaró la edil.

“A este club deportivo lo vamos a hacer responsable vía judicial. Se sabía que iba a ocurrir. Las medidas de seguridad no se implementaron. Van a tener que responder ante estos hechos delictuales”, agregó Norambuena.

¿Cuándo juega U. de Chile contra Alianza Lima?

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana).