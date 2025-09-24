HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Deportes

Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

Tensión en Chile este jueves 25 durante el banderazo de la hinchada de U. de Chile. Un incendio se reportó antes del partido contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

Hinchas de U. de Chile provocan incendio previo a duelo con Alianza Lima. Foto: captura de Meganoticias
Hinchas de U. de Chile provocan incendio previo a duelo con Alianza Lima. Foto: captura de Meganoticias

Alianza Lima visitará a la U. de Chile este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en uno de los partidos más esperados de la jornada. La tensión se hizo presente en Chile tras un incendio registrado durante el tradicional banderazo de los hinchas locales.

El siniestro habría sido causado por pirotecnia en unos arbustos cerca de la Avenida Francisco de Aguirre, donde se ubica el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la Región de Coquimbo. Cinco compañías de bomberos, junto a Carabineros, acudieron al lugar para controlar la emergencia. También se reportaron enfrentamientos entre los hinchas y las fuerzas de seguridad.

PUEDES VER: Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

lr.pe

Banderazo de hinchas de U. de Chile termina en incendio

Según La Tercera, los primeros informes señalaron que el llamado “hotelazo” incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales: el uso de pirotecnia habría provocado un incendio en los arbustos, donde se encuentra el Hotel Diego de Almagro.

Tras estos hechos, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, se pronunció ante Teletrece.

“Lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes. Primero, porque La Serena es una comuna patrimonial. Donde están, es un lugar histórico, al lado del faro. Voy a instar a que el club (la U) se haga cargo de todos los daños. Insto al Delegado Presidencial (Galo Luna) a que tomen las medidas respectivas. Es quien autoriza los partidos”, declaró la edil.

“A este club deportivo lo vamos a hacer responsable vía judicial. Se sabía que iba a ocurrir. Las medidas de seguridad no se implementaron. Van a tener que responder ante estos hechos delictuales”, agregó Norambuena.

PUEDES VER: El millonario monto que recibiría Alianza Lima si da el golpe frente a U. de Chile por Copa Sudamericana

lr.pe

¿Cuándo juega U. de Chile contra Alianza Lima?

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará este jueves 25 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
U. de Chile recibe millonaria multa de parte de la Conmebol a poco de crucial partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

U. de Chile recibe millonaria multa de parte de la Conmebol a poco de crucial partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

LEER MÁS
River Plate - Palmeiras EN VIVO por los cuartos de final de Copa Libertadores: El Verdao empata el marcador

River Plate - Palmeiras EN VIVO por los cuartos de final de Copa Libertadores: El Verdao empata el marcador

LEER MÁS
Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez antes de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

Reimond Manco sorprende al revelar fuerte charla entre Ferrari y Óscar Ibáñez antes de su salida: "Jean le dijo que le tiró el grupo encima"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

Tiroteo en oficina del ICE deja un inmigrante muerto y 2 heridos: cadáver de atacante fue hallado en edificio de Texas

[VTV Plus, En Vivo] Peñarol 2-1 Tacuarembó HOY por la Copa AUF Uruguay 2025: 'El Aurinegro' se pone por delante en el marcador

Deportes

[VTV Plus, En Vivo] Peñarol 2-1 Tacuarembó HOY por la Copa AUF Uruguay 2025: 'El Aurinegro' se pone por delante en el marcador

River Plate - Palmeiras EN VIVO por los cuartos de final de Copa Libertadores: El Verdao empata el marcador

U. de Chile recibe millonaria multa de parte de la Conmebol a poco de crucial partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota