Melgar denuncia a la FPF de no pagarle por los derechos de TV desde hace 2 años: "Somos los únicos a los que no les paga"

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, aseguró que anticiparon en el 2021 que el modelo televisivo que querían implementar no iba a ser exitoso en el Perú.

Ricardo Bettocchi aseguró que Melgar es el único club al que la FPF no termina de pagarle. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes
Melgar volvió a denunciar públicamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el incumplimiento en el pago de los derechos de televisión correspondientes al acuerdo con la empresa 1190 Sports. La institución de Arequipa alegó que no recibe ningún desembolso desde el año 2023.

En declaraciones al medio Exitosa, el administrador del club rojinegro, Ricardo Bettocchi, aseguró que su institución es la única en la que la FPF mantiene esta deuda, a pesar de haber sido uno de los clubes que anticipó posibles fallas en el nuevo modelo de comercialización de las transmisiones de la Liga 1.

Melgar denuncia que FPF no le paga por derechos de TV hace 2 años

"Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos. El modelo que se estaba presentando tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, declaró en un primer momento.

Además, Bettocchi afirmó que: “Somos los únicos a los que no les paga como club”. Por lo mismo, consideró que si se tratase de otro club, la postura de la Federación sería totalmente diferente. “No hemos recibido ningún pago por los derechos de televisión en los últimos dos años”, agregó.

Altas y bajas de Melgar para la temporada 2026

Hasta el momento, Melgar de Juan Reynoso ha confirmado la llegada de 2 jugadores para luchar por la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026. Eso sí, el administrador del club confirmó que se concretará la llegada de más futbolistas en el transcurso de la semana.

Altas

  • Pablo Erustes - Deportivo Garcilaso
  • Jeriel De Santis - Caracas FC

Bajas

  • Percy Liza - Delantero
  • Mariano Barreda - Delantero
  • Pier Barrios - Defensa
  • Tomás Martínez - Volante
Juan Reynoso saca cara por Jeriel De Santis y explica por qué pidió su fichaje: "Su porcentaje de goles es muy alto"

Jeriel De Santis vuelve al Perú: exdelantero de Alianza Lima será el '9' de Juan Reynoso en Melgar

Revelan que Melgar tiene en la mira al 'Tunche' Rivera, tricampeón con Universitario, para 2026: "Es del agrado de Juan Reynoso"

Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores en el club rimense para la próxima temporada

Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: todas las altas, bajas y renovaciones en el mercado de pases del fútbol peruano

Universitario en el mercado de fichajes 2026: últimas noticias del tricampeón del fútbol peruano

