Alianza Lima vs U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Los hinchas de Alianza Lima deben apuntar el canal exclusivo que pasará el partido clave ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ya que no va por ESPN.

Alianza Lima quedó listo para el partido clave ante U de Chile por los cuartos de final en Copa Sudamericana 2025. El equipo aliancista liderado por Néstor Gorosito no parte como favorito, pero sueña con dar el golpe como lo hizo con Boca Juniors y Gremio. Por este motivo, los hinchas no quieren perderse el decisivo cruce contra el Romántico 'Viajaro'. Además, contra todo pronóstico, la transmisión no va por ESPN

Algunos fanáticos de Alianza Lima tienen dudas respecto al canal que pasará el partido contra Universidad de Chile por los cuartos de final de vuelta. Un empate no sirve para el excampeón de la Liga 1, ya que forzaría los penales. Sin duda, buscar la victoria será la prioridad para Gorosito.

¿Cuál es el único canal que transmitirá en exclusiva el Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

CONMEBOL ha anunciado oficialmente que el esperado encuentro entre los íntimos y los azules será transmitido por el canal DIRECTV SPORTS, disponible para todo Perú, Argentina y Chile. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de seguir el partido en vivo a través de la aplicación oficial DGO, facilitando el acceso a la emoción del juego desde cualquier lugar. ESPN no tiene los derechos para cubrir el duelo.

Para que no te pierdas el Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV.

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima contra U. de Chile?

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo App
  • Brasil: Paramount
  • Chile: DGO
  • Colombia: Disney+ Premium
  • Ecuador: Disney+ Premium
  • México: Disney+ Premium
  • Paraguay: Tigo App
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. de Chile?

El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile. El duelo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, solamente se podrá ver en DIRECTV Sports.

