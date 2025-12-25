Alianza Lima se prepara para la próxima temporada en la Liga 1 y la Copa Libertadores, con el objetivo de realizar una mejor campaña que la anterior. Para ello, el conjunto íntimo estaría próximo a participar en el torneo Serie Río de la Plata, que se disputa en Uruguay, según informaron medios periodísticos de dicho país.

Según FIX Entertainment, quedó confirmada la participación del equipo íntimo en este torneo internacional, que se disputará en territorio charrúa y contará con clubes históricos de la CONMEBOL y se resaltó que el conjunto de La Victoria formará parte de la Serie Río de la Plata 2026, certamen en el que compartirá escenario con equipos de gran renombre como River Plate, Independiente, Nacional, Peñarol, Vélez, Olimpia, Colo Colo, entre otros.

¿Cuándo y dónde se realiza el torneo Serie Río de la Plata 2026?

Este certamen se llevará a cabo en Uruguay y está previsto que se dispute entre los días 10 y 23 de enero. Será un torneo corto que permitirá a los equipos participantes probar a sus jugadores recién fichados, así como conocerse y trabajar estrategias.

¿Dónde ver el debut de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026?

La Serie Río de la Plata se jugará luego del acuerdo entre la AUF y Disney, el cual garantizó la transmisión oficial del torneo a través de Disney+ y ESPN.

¿Qué equipos participarán en la Serie Río de la Plata 2026?