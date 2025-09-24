Cada vez falta menos para este decisivo partido entre Alianza Lima y U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras igualar sin goles en la ida en Matute, ahora los íntimos van por el golpe en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, para sellar el pase a semifinales del certamen Conmebol. En encuentro en Lima fue bastante friccionado y se espera un escenario similar para este segundo cotejo.

De acuerdo a las principales casas de apuestas, el cuadro local parte como favorito para ganar el partido. Una victoria de la U. de Chile paga hasta cuatro veces más un triunfo blanquiazul.

Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos: apuestas del partido

Conoce las cuotas de las principales casas de apuestas.

Cabe precisar que si ambos equipos quedan empatados en los 90 minutos, el ganador se definirá desde la tanda de penales, ya que no hay tiempo extra.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra la U. de Chile?

El Alianza Lima vs U. de Chile por el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 está programado para este jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30. p. m. (hora peruana). El ganador de esta llave se enfrentará a Lanús, que viene de superar a Fluminense, por el pase a la gran final.