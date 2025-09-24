HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: apuestas y cuotas del partido

Alianza Lima y U. de Chile definirán al último semifinalista de la Copa Sudamericana. El ganador se enfrentará a Lanús de Argentina.

Alianza Lima y U. de Chile empataron 0-0 en Matute. Foto: composición LR/Club Alianza Lima
Alianza Lima y U. de Chile empataron 0-0 en Matute. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

Cada vez falta menos para este decisivo partido entre Alianza Lima y U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras igualar sin goles en la ida en Matute, ahora los íntimos van por el golpe en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, para sellar el pase a semifinales del certamen Conmebol. En encuentro en Lima fue bastante friccionado y se espera un escenario similar para este segundo cotejo.

De acuerdo a las principales casas de apuestas, el cuadro local parte como favorito para ganar el partido. Una victoria de la U. de Chile paga hasta cuatro veces más un triunfo blanquiazul.

PUEDES VER: Pedro García reveló sorpresiva 'bronca' de Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, con hinchas de Lanús: 'Se la tienen jurada'

lr.pe

Alianza Lima vs U. de Chile pronósticos: apuestas del partido

Conoce las cuotas de las principales casas de apuestas.

  • Betsson: gana Alianza Lima (4.15), empate (3.35), gana U. de Chile (1.82)
  • Betano: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.50), gana U. de Chile (1.91)
  • Bet365: gana Alianza Lima (4.20), empate (3.50), gana U. de Chile (1.83)
  • Inkabet: gana Alianza Lima (4.25), empate (3.62), gana U. de Chile (1.85)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (4.65), empate (3.40), gana U. de Chile (1.85)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (4.50), empate (3.66), gana U. de Chile (1.81).

Cabe precisar que si ambos equipos quedan empatados en los 90 minutos, el ganador se definirá desde la tanda de penales, ya que no hay tiempo extra.

PUEDES VER: Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: 'Te vamos a…'

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra la U. de Chile?

El Alianza Lima vs U. de Chile por el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 está programado para este jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30. p. m. (hora peruana). El ganador de esta llave se enfrentará a Lanús, que viene de superar a Fluminense, por el pase a la gran final.

