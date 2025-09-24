HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

Mientras declaraba en la previa del partido por la Copa Sudamericana, el mediocampista ecuatoriano fue interrumpido por los insultos de un hincha rival que incluso confundió su nacionalidad.

Pese a la incomodidad inicial, Fernando Gaibor tomó con humor el incidente. Foto: captura de Denganche/TikTok
Pese a la incomodidad inicial, Fernando Gaibor tomó con humor el incidente. Foto: captura de Denganche/TikTok

La previa del Alianza Lima vs U. de Chile viene dejando situaciones 'picantes'. Tras la llegada del plantel blanquiazul al país sureño, los hinchas del cuadro azul se han encargado de hacerle sentir a los jugadores íntimos el peso de su condición de visitantes. Uno de los que vivió de cerca la hostilidad de los rivales fue Fernando Gaibor, quien en plena entrevista recibió insultos de un fanático de la 'U'.

"Te vamos a c..., peruano c...", fueron las palabras proferidas por el desconocido, quien confundió la nacionalidad del volante ecuatoriano. Tras un breve momento de desconcierto, el jugador dio por finalizada la entrevista. "Ya me sacó", pronunció entre risas antes de retirarse.

PUEDES VER: Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

lr.pe

¿Qué dijo Gaibor en la previa de Alianza vs U. de Chile?

"La clave va a ser que tengamos en cuenta todos los detalles en el desarrollo del juego y que podamos ser contundentes también", dijo Gaibor, antes de ser interrumpido por el hincha, acerca de la estrategia para ganarle a la U. de Chile.

"Es una instancia en la que nadie quiere perder ni dar espacios. Se va a volver bastante friccionado el juego, pero vamos a tener que estar atentos en todo momento y dar el golpe cuando haya que darlo", agregó acerca de si espera un partido parecido al duelo de ida, que terminó empatado sin goles.

Finalmente, sobre la sanción que le impedirá contar con el apoyo de la hinchada aliancista en el estadio, el mediocampista consideró que sea "una lástima" jugar esta fase del torneo en estas condiciones: "Una lástima para estas instancias, pero hay que jugar el partido".

PUEDES VER: U. de Chile presenta apelación ante Conmebol: buscan reducir sanción y jugar con público en la Copa Sudamericana

lr.pe

Hincha de Alianza Lima fue agredido por barristas de U. de Chile

El incidente protagonizado por Gaibor no fue el único que se produjo en la previa del partido. A las afueras del hotel de concentración de Alianza Lima en Coquimbo se reportó la presencia del barristas de la U de Chile, quienes recibieron a la delegación íntima con pancartas ofensivas e insultos.

De acuerdo con la periodista Ana Lucía Rodríguez, incluso se produjo una agresión contra un simpatizante aliancista, a quien le quitaron la camiseta. La comunicadora aseguró que el club peruano ya informó de este hecho a la Conmebol, entidad que en los últimos días ya ha venido recibiendo diversas quejas de parte de ambos equipos.

