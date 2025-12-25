HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

El gran duelo entre Alianza Lima y San Martín se jugará el sábado 27, correspondiente a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Alianza Lima se enfrentará a San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Fútbol. Foto: composición LR/Instagram/X
Alianza Lima se enfrentará a San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Fútbol. Foto: composición LR/Instagram/X

Alianza Lima se enfrentará este sábado 27 de diciembre a San Martín en un encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley. Esta rivalidad entre ambas escuadras crece cada vez más; por su parte, las 'Santas' pisan los talones a las blanquiazules, quienes se encuentran primeras.

Este encuentro se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde se espera un gran espectáculo entre ambos equipos, que de momento vienen siendo los mejores del torneo.

PUEDES VER: Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro entre Alianza Lima y San Martín, correspondiente a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

Este atractivo duelo entre Alianza Lima y San Martín comenzará a las 7.00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia.

  • México: 6.00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p.m.

Ver Alianza Lima contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley

La cobertura del encuentro entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley será transmitida por Latina (canal 2). Además, el partido también podrá verse vía streaming a través de la aplicación de Latina y su página web oficial.

PUEDES VER: Cenaida Uribe arremete contra el árbitro tras la polémica de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No aplicó el reglamento"

lr.pe

Entradas para el Alianza Lima contra San Martín

La comercialización de las entradas para el encuentro entre Alianza Lima y San Martín se realizará a través de Joinnus.

  • Norte: 25 soles
  • Sur: 25 soles
  • Oriente: 35 soles
  • Occidente: 45 soles
  • General: 20 soles
