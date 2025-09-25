HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima se 'duerme' y la U. de Chile no perdona: Assadi anota a los 5 minutos por Copa Sudamericana

El conjunto chileno aprovechó una desatención en la defensa de Alianza Lima y se pone en ventaja en la serie por el pase a semifinales de Copa Sudamericana.

Lucas Assadi fue el encargado de poner el 1-0 de la U. de Chile sobre Alianza Lima. Foto: captura de DSports
Lucas Assadi fue el encargado de poner el 1-0 de la U. de Chile sobre Alianza Lima. Foto: captura de DSports

Alianza Lima pagó caro un error en el arranque de la revancha contra la Universidad de Chile en Coquimbo. Luego de una desatención en zona defensiva, el conjunto sureño no desaprovechó esta situación y el delantero Lucas Assadi anotó el 1-0 por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El habilidoso jugador de 21 años le ganó en velocidad al central Gianfranco Chávez y, al quedar solo frente al portero Guillermo Viscarra, definió de gran manera para abrir el marcador.

PUEDES VER: Revelan 5 nombres encontrados en lista de Manuel Barreto y tensa charla de Jean Ferrari con jugadores de Perú: 'Ahora se harán las cosas bien'

lr.pe

Gol de la U. de Chile ante Alianza Lima

La jugada se inició en el campo del elenco azul. El lateral Matías Sepúlveda aprovechó que la línea defensiva de Alianza Lima se adelantó y quedó mal parada. Después de filtrar el pase, Assadi no tuvo problemas para vencer la resistencia del portero victoriano.

Con este resultado, el equipo comandado por Gustavo Álvarez es el que consigue la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, pues en el duelo de ida logró un valioso empate sin goles en Matute.

PUEDES VER: Raziel García impacta al señalar quién debió ser el sustituto de Paolo Guerrero en la selección peruana: 'Era tremendo'

lr.pe

¿Quién será el rival de Alianza Lima o U. de Chile en semifinales de Copa Sudamericana?

Lanús de Argentina es la escuadra que espera por el vencedor del Alianza Lima vs U. de Chile. El elenco granate viene de dar el golpe y eliminar al poderoso Fluminense de Brasil en el mítico Maracaná.

Clasificados a semifinales de Copa Sudamericana 2025

Ya se conocen a 3 de los 4 clubes que disputarán las semifinales de la Conmebol Sudamericana. El último clasificado saldrá de la llave entre Alianza y U. de Chile.

  • Lanús vs. Alianza Lima/U. de Chile
  • Independiente del Valle/Atlético Mineiro.
