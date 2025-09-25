Lucas Assadi fue el encargado de poner el 1-0 de la U. de Chile sobre Alianza Lima. Foto: captura de DSports

Alianza Lima pagó caro un error en el arranque de la revancha contra la Universidad de Chile en Coquimbo. Luego de una desatención en zona defensiva, el conjunto sureño no desaprovechó esta situación y el delantero Lucas Assadi anotó el 1-0 por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El habilidoso jugador de 21 años le ganó en velocidad al central Gianfranco Chávez y, al quedar solo frente al portero Guillermo Viscarra, definió de gran manera para abrir el marcador.

La jugada se inició en el campo del elenco azul. El lateral Matías Sepúlveda aprovechó que la línea defensiva de Alianza Lima se adelantó y quedó mal parada. Después de filtrar el pase, Assadi no tuvo problemas para vencer la resistencia del portero victoriano.

Con este resultado, el equipo comandado por Gustavo Álvarez es el que consigue la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, pues en el duelo de ida logró un valioso empate sin goles en Matute.

¿Quién será el rival de Alianza Lima o U. de Chile en semifinales de Copa Sudamericana?

Lanús de Argentina es la escuadra que espera por el vencedor del Alianza Lima vs U. de Chile. El elenco granate viene de dar el golpe y eliminar al poderoso Fluminense de Brasil en el mítico Maracaná.

Clasificados a semifinales de Copa Sudamericana 2025

Ya se conocen a 3 de los 4 clubes que disputarán las semifinales de la Conmebol Sudamericana. El último clasificado saldrá de la llave entre Alianza y U. de Chile.