Deportes

Alineaciones Alianza Lima contra U. de Chile por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

El técnico Néstor Gorosito ya tendría definido al equipo inicial de Alianza Lima que mandará a esta revancha por Copa Sudamericana. Paolo Guerrero esperaría en la banca de suplentes.

Sebastián Rodríguez y Alan Cantero serían titulares en el partido de vuelta por Copa Sudamericana. Foto: composición de LR/U. de Chile
Alianza Lima no tiene margen de error ante la U. de Chile. Si bien sus posibilidades quedaron intactas tras el partido de ida, ahora los íntimos jugarán en condición de visita con la obligación de ganar para seguir en carrera en esta Copa Sudamericana 2025. Por ello, el DT Néstor Gorosito no puede equivocarse con el equipo titular que mandará en Coquimbo.

Además del ingreso obligado de Gianfranco Chávez en defensa, 'Pipo' efectuaría una variante alineando a Alan Cantero desde el arranque en reemplazo de Sergio Peña. Quien esperaría su turno en el banquillo sería Paolo Guerrero, ya restablecido de la lesión que sufrió hace unos días por la Liga 1.

lr.pe

Posibles alineaciones de Alianza Lima contra U. de Chile

Así formarían Alianza y la U de Chile para este partido. En el cuadro azul, destaca el ingreso del 'Bigote' Rodrígyez.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Hernán Barcos.
  • U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi, Nicolás Guerra.

Bajas de Alianza Lima ante U. de Chile

Para este compromiso, Alianza Lima sufrirá la baja de Carlos Zambrano, quien fue expulsado en el juego de ida. El 'León' se perderá su segundo partido de esta Copa Sudamericana por la misma razón, pues tampoco había jugado el primer cotejo ante la U. Católica de Ecuador.

En cuanto a la U. de Chile, los azules también tendrán una única ausencia. Se trata del mediocampista Marcelo Díaz, lesionado tras el choque en Lima, según confirmó su DT Gustavo Álvarez.

Hora y canal de Alianza Lima contra U. de Chile

El juego de vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario chileno). La transmisión por TV en ambos países irá por la señal del canal DSports (exclusivo de DirecTV).

